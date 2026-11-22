共有 GOALをGoogleでフォロー

カルロス・エスピは、85分にこぼれ球を押し込んでレアル・マドリーのセルタ・ビーゴ戦での2-1の逆転勝利を決めた後、サンティアゴ・ベルナベウの雰囲気に「鳥肌が立った」と語った。若きストライカーはチームの団結を強調。レアル・マドリーは連勝を9試合に伸ばし、火曜日のチャンピオンズリーグの一戦に臨む。

広告

エスピの終盤のゴールでベルナベウでの逆転劇が完結

カルロス・エスピが85分にゴールを決め、レアル・マドリーはセルタ・ビーゴに2-1で逆転勝利。連勝を9試合に伸ばした。6分にパブロ・ドゥランがセルタに先制点をもたらし、前半にはキリアン・エンバペがPKをクロスバーの上に大きく外した。66分にジュード・ベリンガムが同点とすると、エスピがヴィニシウス・ジュニオールのクロスから生まれたこぼれ球を押し込んだ。

この決勝点は、バレンシア出身のFWにとって今季4点目。レアル・マドリーの今季ホーム全勝も守った。試合後、エスピはスタンドからの声援が強く印象に残ったと明かした。

決勝点のエスピ、観客の声援に「鳥肌が立つ」

エスピは、途中出場した選手全員が試合をひっくり返す決意でピッチに入ったと説明。声援を送ったホームの観客とともに、23～24人のチームにある団結心を称えた。

「鳥肌が立ちます」とエスピは語った。「みんなからの応援をどれほど感じているか、言葉では表せません。マドリディスタとこのクラブのために全力を尽くします。監督に求められることをやろうとしていますし、出場できる時間は一分たりとも無駄にしません。チームの力になれるなら、なおさらです。先日も言ったように、大切なのは団結し続けることです。僕たちは23～24人いて、全員が同じ方向に進む必要があります。途中から入った僕たちは勝利をつかむことだけに集中していました。そして、それを成し遂げました」

広告 広告

ホームの声援を力に9連勝

レアル・マドリーにとって前半は思うようにいかなかったが、エスピは後半に観客がチームを後押ししてからは、サンティアゴ・ベルナベウで勝ち点を落とすわけにはいかなかったと強調した。

Related Topics

「本当にファンは素晴らしいです。開始1分から僕たちを応援してくれます」と続けた。「今日はファンが僕たちを前へと押し出してくれました。ここで勝ち点を落とすわけにはいきません。本当に大きな力になります。厳しい試合でしたが、勝つことができました。戦いはまだ続きます。チャンピオンズリーグでも次の一戦があるので、前進し続けなければなりません」

火曜日のチャンピオンズリーグの一戦に集中

厳しい国内での一戦から回復に充てられるのはわずか48時間。エスピは、レアル・マドリーがこの勢いをすぐに欧州での戦いにつなげなければならないと強調した。

広告

「今、最も大事なのは火曜日です。戦いは続きます」と締めくくった。「試合に向けて準備できるのは2日間です。意欲を持って臨みます」