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エマニュエル・エメガが金曜夜、イングランドのメディアに強烈な印象を残した。オランダ人FWが所属するチェルシーは敵地でノッティンガム・フォレストに2-3で敗れたものの、途中出場したエメガはチームの2得点を挙げた。イングランドでは、シャビ・アロンソ監督がエメガをベンチスタートにした判断を疑問視する声が上がっている。

チェルシーはフォレストとの敵地での一戦で、またしても厳しい夜を過ごした。開始わずか5分にイゴール・ジェズスが鮮やかなゴールで先制すると、後半開始間もなくモーガン・ギブス＝ホワイトがPKを決めてリードを広げた。ハーフタイムにダニー・ウェルベックに代わって出場したエメガが、その後、試合を再び接戦に持ち込んだ。

73分にはギブス＝ホワイトがこの日2点目を決め、勝負は決したかに見えた。しかし、エメガは諦めなかった。試合終了間際、ペドロ・ネトのクロスに頭で合わせて得点。それでもチェルシーの直近リーグ戦5試合で4度目となる敗戦は防げなかった。

BBCはエメガに8点を付け、チェルシーの選手の中で群を抜く最高評価とした。記者のニザール・キンセラは、エメガの1点目について「後半のパフォーマンスは傑出していた。ほかの選手に当たって足元に来たボールを見事に収め、素晴らしいシュートを放った」と記した。

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「2点目はファーサイドでヘディングで決めた。先週末のリーズ・ユナイテッド戦でも得点していたのに、なぜ先発しなかったのかという疑問が湧く」。一方、英国の公共放送はウェルベックを4点と評価した。

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Football.Londonもエメガのプレーを高く評価し、同じく8点を付けた。チェルシー担当のボビー・ヴィンセントは、リーズ・ユナイテッド戦での活躍を経てなお、このオランダ人FWがベンチスタートとなったことを理解できないとしている。

「再び素晴らしいインパクトを残し、見事なフィニッシュを見せた。まさにストライカーらしいゴールだ。2点目のヘディングも素晴らしかった」。ヴィンセントは今や、アロンソ監督にエメガを外す選択肢はないと確信している。「彼には本物の資質があるように見える。クリスタル・パレス戦では絶対に先発させるべきだ」

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Evening Standardは、エメガをチェルシーで唯一、胸を張ってピッチを去ることができた選手とまで評した。FWに与えられた7点は、チェルシーの全選手で最高の評価だ。「2ゴールとも見事に決め、途中出場から試合に大きな違いをもたらした。チェルシーの直近3得点は、すべて彼が決めている」

エメガに称賛が集まる一方、元アヤックスのジョーダン・ヘンダーソンに対するイングランドのメディアの評価は厳しい。36歳のMFはシティ・グラウンドでのプレーについて、BBCとFootball.Londonの双方から5点を付けられた。

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「アロンソ監督がヘンダーソンに何を期待していたにせよ、それは形にならなかった。この36歳がノッティンガムでチェルシーに何をもたらしたのか、私には分からなかった」とヴィンセントは述べた。Evening Standardはさらに厳しく、パスミスが多く、イエローカードを受け、85分に交代したヘンダーソンに4点を付けている。