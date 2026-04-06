アル・ヒラルの医療スタッフは、明後日の水曜日に予定されているアル・クロード戦を前に、負傷選手の最新状況を明らかにした。この試合はサウジアラビア・プロリーグ第28節の一戦であり、シーズンの重要な局面を迎える中、主力選手たちの復帰状況やチームへの戦力補強について、ファンから大きな関心が寄せられている。

アル・ヒラルは深刻な負傷者続出に悩まされており、その筆頭はフランス人選手のカリム・ベンゼマとサイモン・ボワブリ、さらにスルタン・マンダシュとサレム・アル・ドスリが挙げられる。

アル・ヒラールがSNSプラットフォーム「X」の公式アカウントで発表したところによると、本日月曜日に実施された合同トレーニングには、サレム・アル・ドスリとスルタン・マンデシュの2人が通常通り参加し、「アル・フール」戦への出場準備が整っていることが確認された。

関連記事：アル・ヒラルを離脱中にもかかわらず…ベンゼマが激しいメディア攻撃の標的に

また、「ベンゼマの出場可否は現時点で未定だが、彼はリハビリプログラムを継続している。ブワブリも同様で、両者の『アル・クロード』戦への出場可否は決まっていない」と説明した。

アル・ドスリの復帰は、イタリア人監督シモーネ・インザーギの戦術体系において彼が発揮する魔法のようなプレーと、スルタン・マンデシュの復帰と相まって、アル・ヒラルの攻撃陣にとって強力な後押しとなる。

アル・ヒラルは、前節のタアウーン戦で2-2の引き分けに終わり、首位アル・ナスルに5ポイント差をつけられているため、軌道修正を目指している。