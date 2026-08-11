ボルシア・ドルトムントはベルギー側との粘り強い交渉の末、移籍金約3000万ユーロでこの18歳を獲得した。BVBでは、契約が延長されなかったユリアン・ブラントの後継者として、ギリシャ代表の同選手に期待がかかっている。

カレツァスは週末、イングランド王者アーセナルとのテストマッチでドルトムントが3-2で勝利した一戦で注目を集めた。試合では一時2-0となるゴールを、左足による見事なミドルシュートで決めた。 フィンクはSport1に対し、「あれはカレツァスらしい典型的な場面だった。中へ切れ込み、ボールをファーへと曲げて決めるんだ」と語った。

元ブンデスリーガ指揮官は1年半にわたってゲンクでこのクリエイティブな選手を指導しており、その資質について確かな評価を下せる立場にある。「間違いなくいい選手だ。優れた技術を備え、ドリブルが強く、質の高いラストパスを出せる」とフィンクは話し、さらに「魔法のような小兵、典型的なトップ下だ」と付け加えた。

コンスタンティノス・カレツァスにまだ必要な学びと改善点は？

同時にフィンクは、カレツァスがブンデスリーガでプレーするには年齢的な理由もあり、まだ多くの順応期間を必要とし、いくつかのことを学ばなければならないとも指摘した。「サッカーの面では、彼はすでに非常に優れている。ただ、どのパスをいつ出すのか、いつリスクを取るのか、そしていつシンプルにプレーしなければならないのか――その点では、まだ確実に改善できる」と指揮官は述べた。「まずはもっと経験が必要だ」と付け加えている。

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それでもフィンクは、カレツァス獲得について基本的にはBVBを祝福したい考えだった。「彼はまだ若い選手で、まだすべてを知っているわけでも、できるわけでもない。だが、リーグでもBVBでもトップ選手になるためのトップクラスの資質を持っている」と確信を示した。

昨季のカレツァスは、ゲンクで公式戦49試合に出場し、3ゴール18アシストを記録した。