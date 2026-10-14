彼は、ミュンヘンのチームが敵地でヴィキング・スタヴァンゲルと対戦したチャンピオンズリーグの試合中継で、Prime Videoの解説者としてそう語った。ケインは世界最高の選手に贈られる賞の有力候補の一人と目されているが、ラミン・ヤマル（バルセロナ）やキリアン・エンバペ（レアル・マドリー）という強力なライバルもいる。

バロンドールでは、FIFAランキング上位100カ国から選ばれた100人の記者が投票し、受賞者を決める。これはケインにとって不利なのだろうか。「世界中の監督が投票するなら、ハリー・ケインが選ばれると思う」とクラマーは語った。イングランド代表のケインは火曜日、2得点を挙げ、バイエルンがノルウェーでの試合を3-3で終え、どうにか勝ち点1を獲得することに貢献した。

ただしクラマーは、自身の発言をメディアに対する評価を下げるものとしてのみ受け止めてほしいと考えていた。「記者も当然、サッカーを理解しています。監督なら、自分のチームに最も欲しいのはハリー・ケインでしょう。私の考えでは、彼はバイエルンにとって、ほかのどの選手よりも所属チームに対する価値が大きい」。元ミッドフィルダーはそう説明した。

クリストフ・クラマーが考えるバロンドール受賞者は？

しかしクラマーは、10月26日にパリで行われる式典で表彰される受賞者に、記者たちが最終的にケインを選ぶとは考えていない。「魔法のような魅力や見た目も関係するので、ラミン・ヤマルだと思います」と、自身が受賞すると考える選手の名を挙げた。

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バロンドールの投票はたびたび物議を醸してきた。2013年には、フランク・リベリーがバイエルン・ミュンヘンで3冠を達成したにもかかわらず、クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシに次ぐ3位に終わった。2024年には、ヴィニシウス・ジュニオールがマンチェスター・シティのロドリに次ぐ2位に選ばれたと非公式に知らされた後、レアル・マドリーの関係者全員が式典をボイコットした。