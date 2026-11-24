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ネイマールは月曜日、複数のサントスのチームメートとともに髪を脱色して試合に臨み、ブラジル全国選手権でグレミオに0-2で敗れた後、「傲慢」との批判に反論した。怒りをあらわにしたFWは、髪型はサッカーと無関係だと主張。モルンビーでの敗戦は決定機を逃したことと、物議を醸したPK判定によるものだと語った。

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ネイマール、髪型への批判をめぐり記者と応酬

サントスがサンパウロで約4万5000人の観客を前に、 残留争い中のグレミオに0-2で敗れた 後、ネイマールはミックスゾーンで記者と応酬した。背番号10のネイマールは、ガビゴル、フィリペ・コウチーニョ、ロジネイ、アルトゥールとともに髪を脱色して現れ、批判を招いていた。13分のフランシス・アムズの先制点と76分のマルティン・ブライトバイテのPKで、アウェーのグレミオが勝利。サントスは勝ち点50の9位となった。

「傲慢」との指摘を一蹴

早い時間に先制を許したサントスは、その後ボールを支配したものの、グレミオGKウェヴェルトンに繰り返し阻まれた。ウェヴェルトンはネイマール、エヴェルトン・セボリーニャ、ガビゴルのシュートを防いだ。

試合後、選手たちの脱色した髪が傲慢に見えるかと問われたネイマールは、こう答えた。「誰がそんなことを言った？ 完全に間違っている。髪で何かが変わるわけじゃない。僕も染めたけど、何も変わらない。みんな以前にも髪を染めたことがある。サッカーとは何の関係もない！」

「僕たちがいいプレーをしたのは見ただろう。相手が生かしたわずかな差と、不当に与えられたPKが結果を分けた。そんなことを言う人はサッカーを何も分かっていない。僕たちの日々の取り組みも、頭の中で何を考えているかも、自分たちにどれほどプレッシャーをかけているかも知らないんだ」

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さらに、こう続けた。「もちろん、そういう声が出ることは分かっていた。でも、サッカーを理解していない人たちの意見だ。そういうものさ。髪を染めても何も変わらない。僕たちはとてもいいプレーをした。髪が黄色でもピンクでも緑でも、僕は毎試合いいプレーができる。今日は細かな修正と、チャンスを決め切ることが足りなかっただけだ」

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グレミオが劇的に降格圏を脱出

レナト・ポルタルッピ率いるグレミオは、ウェヴェルトンのロングボールを受けたカルロス・ヴィニシウスがアムズを走らせ、ロジネイを抜いたアムズが先制点を決めた。その後、ゴンサロ・エスコバルによるブライトバイテへのファウルについてVARの確認が行われ、ラモン・アバッチ・アベル主審がPKを与えた。この勝利でグレミオは勝ち点41の15位に浮上。ミラソウを抜き、コリンチャンスを降格圏の下位4チームに押しやった。

ネイマールは結果にかかわらずチームの内容を評価し、こう語った。「試合のほぼすべての時間で、僕たちはグレミオよりいいプレーをした。素晴らしいパフォーマンスだったけど、どうしてもボールが入らない日もある」

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「結局、僕たちがグレミオに隙を与えてしまった。アムズを使ったカウンターで、1本のボールからそうなる可能性は分かっていた。僕たちの集中が途切れたんだ。これだけ経験のあるチームなら、許してはいけないことだった」

「相手は後方で徹底的に守りを固めていて、難しくなった。降格を避けるために戦っているのだから、全力を尽くして、ずっと懸命に走る。それが難しさを増した。僕たちは素晴らしい試合をした。あの失点がなければ、勝ち点3を取れていたはずだ」

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サントスはコパ・リベルタドーレス出場権を目指す

サントスは本拠地のサポーターの前で順位を上げる機会を逃したものの、コパ・リベルタドーレス出場権争いには残っている。次戦は11月29日の日曜日、ブラジル全国選手権の最終節の一つ前の節で、バラダンに乗り込みヴィトーリアと対戦。その後、12月2日にボタフォゴをホームに迎える。一方のグレミオは、残り2節を前にセリエA残留を自力で決められる状況にある。