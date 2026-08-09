国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、欧州サッカー連盟（UEFA）在籍時に関係を持ったとされる女性が、退職後に同組織から金銭的な補償を受け取っていたことが明らかになり、高まる圧力に直面している。

イギリス紙『ザ・テレグラフ』によると、この女性は、インファンティーノが欧州サッカー連盟の事務総長を務めていた時期に、UEFAを退職することで合意した後、6桁の金額を受け取ったという。

そして、この和解と支払いの詳細は、スイスのニヨンにあるUEFA本部内に懸念を広げた。

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UEFAの幹部らは、インファンティーノが同組織で過ごした16年間について調査を開始することを検討している。支払いがどのように取り決められたのか、そして、彼が事務総長を務めていた時期に、関係があったとされることが採用や昇進の決定に影響を及ぼしたかどうかを把握したい意向で、あわせて彼の在籍中の行動をより広範に精査する狙いがある。

報道によると、この女性はインファンティーノとの関係があったとされる期間に昇進し、初級職からより高給の管理職へと移り、給与は30%増加したとされている。

彼女の急速な昇進はUEFA内で不満を呼んだ一方、退職後に受け取った補償の詳細は、当時広く知られてはいなかった。

プラティニの介入

情報によると、インファンティーノは当時、UEFA会長だったミシェル・プラティニから難しい立場に立たされたという。プラティニは複数の情報筋によれば、彼に対し自分とその女性のどちらを取るか選ぶよう求めたとされる。

最終的に、彼女は金銭的な補償を受け取る見返りにUEFAを退職することで合意した。彼女の退職後、UEFAは合意の一環として、経営学修士（MBA）取得のための学費（年間およそ4万5000ポンド）も負担したとされている。

UEFAは声明の中で、この女性が退職する際に実際に金額を支払ったことを認め、また彼女とインファンティーノの間に関係があったとの申し立てを認識していたことも認めた。

同連盟は、それ以降「現代の高水準な組織で適用されている基準に沿って」規則を厳格化したと付け加えた。

一方、FIFAの報道官はこれらの疑惑を強く否定し、国際サッカー連盟会長は「ジャンニ・インファンティーノはこれらの申し立てを強く否定しており、それらは断じて事実ではない」と述べ、さらに「不適切な行動や、法律・規則の違反をほのめかすいかなる示唆も名誉毀損である」と付け加えた。