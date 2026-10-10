アブドゥライェ・カマラは、まだアヤックスで本領を発揮できていない。今夏にウディネーゼから期限付き移籍で加入したこのMFは、加入時に高い期待を寄せられていたにもかかわらず、ヨング・アヤックスでほとんど出場機会を得られていない。カルロス・ガルシア監督はESPNに対し、18歳のフランス人選手が当面は控え役に甘んじなければならない理由を説明した。

アヤックスは今夏、カマラをウディネーゼからレンタルで獲得し、その際に約1400万ユーロの買い取りオプションを盛り込んだとDe Telegraafが伝えている。モンペリエで育成を受けたフランスの年代別代表選手は、大きな才能と見なされており、すでにイタリアのクラブのトップチームでもデビューを果たしていた。アムステルダムでは、高いポテンシャルを備えた現代的な守備的MFとして評価されていた。

しかし、そうした資質をヨング・アヤックスのファンは今のところほとんど目にしていない。カマラのここまでの出場時間は、2試合合計でわずか24分。ヘルモント・スポルト戦では7分間の途中出場にとどまり、金曜夜のVVVフェンロ戦では17分間プレーした。

ガルシアによれば、出場機会が限られている最大の理由は、アムステルダム流のプレースタイルへの適応にあるという。「彼はウディネーゼから来たが、あちらにはあちらのやり方がある。ここには我々独自のシステムがあり、我々が彼に具体的に何を求めているのかに慣れる必要がある」と、指揮官はESPNに語っている。

「彼はトレーニングでよくやっているが、それは他の選手たちも同じだ。我々は彼に満足しているし、彼もチーム、クラブ、そしてチームメートに慣れてきている。これはプロセスなんだ」

特に、守備的MFにアヤックスが求める具体的な要件が、重要な課題になっているとガルシアは見ている。「我々のスタイルでは、ボール保持時に6番の役割が非常に重要になる。彼は試合の他の側面では優れているが、どうすればフリーになれるか、そして自分がフリーの選手であるタイミングを見極めることをまだ学ばなければならない」と指揮官は説明した。「その点については、ピッチ上でも映像でも個別に取り組んでいる。彼がそれを身につけるのは時間の問題だ」

アヤックス加入時、カマラはそのフィジカル能力から、パトリック・ヴィエラ、エドゥアルド・カマヴィンガ、オーレリアン・チュアメニといったビッグネームと比較された。また、フランスの年代別代表やウディネーゼ・プリマヴェーラでは、しばしばキャプテンマークも巻いていた。ただ、ガルシアは18歳のMFが最終的にどこまで到達できるかについて言及することは避けた。「若い選手については予測が難しい。精神面も含めて多くの要素があるから、1週間で大きく変わることもある」

「彼の限界がどこにあるかは言えない。ただ、とても優れた資質を持っている。素晴らしい青年で、ロッカールームでも周囲に溶け込み、他人を助け、ハードワークを惜しまず、謙虚でもある。彼について悪く言えることは何もない」