高額で獲得したアヤックスの新戦力は、わずか1年でまた去るのか？「もしかしたら、彼らは売却したいのかもしれない」

『デ・テレグラフ』紙のマイク・フェルウェイ氏によると、カスパー・ドルベルグのアヤックス復帰が1シーズン限りで終わる可能性も否定できないという。このデンマーク人選手は、昨夏、RSCアンデルレヒトから1000万ユーロで獲得された。

同記者によれば、来夏にはヨハン・クライフ・アレナで大幅な選手層の刷新が行われる可能性があるという。「クライフはアレックス・クロースとは全く異なるビジョンを持っていると思う」とフェルウェイ氏は語る。

「クロースとマリイン・ビューカーが編成したチームは、本当に十分とは言えない」と、このクラブウォッチャーは現在のアヤックスのチームを指して述べた。そのため、アムステルダムでは、いわゆる「大掃除」が再び行われることになりそうだ。

ストライカーのポジションに関しても、いくつかの動きが予想される。ウォウト・ウェグホルストの退団は決して非現実的ではないが、クルイフは経験豊富なこの攻撃選手の姿勢に好感を抱いていると伝えられている。

「彼はトレーニングでフィールドを駆け回っている。しかし契約は満了間近だし、かなりの年俸も受け取っている。ヴェグホルストがFCトゥエンテに移籍する可能性は十分にある」とフェルウェイは語る。「エリック・テン・ハグ（エンシェデのテクニカルディレクター、編注）は彼を高く評価しているはずだ。彼をよく知っているからな」

このクラブウォッチャーは、アヤックスがストライカーのポジションを全く異なる形で補強すると予想している。「アヤックスは、年上で経験豊富なストライカーを起用し、その背後に若い選手を配置するだろう。彼らはすべてのポジションに控え選手を配置し、確かな経験値を獲得しようとしていると思う」

それはドルベルグの戦力としての地位を脅かす可能性もある。「ドルベルグをチームに残すかどうかは分からない。もしかしたら、彼を売却したいと考えているかもしれない」とフェルウェイは語る。