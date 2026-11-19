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賞が最終的な評価ではなかった。フィラス・アル・ブライカンがアジア最優秀選手賞を逃した際、サウジアラビアのアル・アハリが見せた反応は、どんな戴冠よりも速く、そして力強いものだった。SNSを沸かせ、悲しみを誇りへと変えたのは、たった一つのメッセージ。「我々の目には君が一番だ、フィラス」。

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アル・アハリの首脳陣は、2026年のアジア最優秀選手賞の受賞を逃したFWフィラス・アル・ブライカンに対し、精神的な支えとなるメッセージを送った。大陸レベルの賞をめぐる争いからは脱落したものの、ここまで目を見張るパフォーマンスと大きな貢献を見せてきた同選手を、クラブとして高く評価していることを示す行動となった。

アル・アハリは「X」の公式アカウントで、サウジアラビア代表FWの写真を投稿。「高みにいる存在。賞は彼の高みに届かなかった。我々の目には君が一番だ、フィラス」と、敬意に満ちたメッセージを添えた。クラブが同選手の能力を誇りに思っていること、そしてチーム内での彼の立場が個人賞の結果に左右されないことを強調した形だ。

励ましのメッセージはクラブ首脳陣からだけではなかった。チームメイトであるトルコ人DFメリフ・デミラルも結果について自らの思いを表明し、「X」のアカウントで「僕たちにとっての真の勝者」とコメント。サウジアラビア人ストライカーへの明確なサポートを示すとともに、アル・アハリのロッカールームの結束ぶりを映し出すメッセージとなった。

ブライカンは、得点力と、アル・アハリのAFCチャンピオンズリーグ制覇に向けた戦いにおける重要な役割を評価され、同賞の最終候補に名を連ねていた。決勝では日本の町田を相手に決勝ゴールを挙げたほか、サウジアラビア代表での貢献も光っていた。

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しかし最終的に賞を手にしたのは、トラクターに所属するイラン人GKアリレザ・ベイランヴァンド。ブライカンとアル・ヒラルの主将サレム・アル・ドサリを上回っての受賞となった。

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アル・アハリのストライカーは受賞を逃したものの、結果発表後に寄せられたメッセージは、彼がクラブ内でいかに高く評価されているかを物語っている。ブライカンはサウジアラビアを代表するアタッカーの一人であり続けており、アル・アハリのサポーターは今後の戦いでも彼が存在感と影響力を発揮し続けることを期待している。

ブライカンはキャリアの中でも最高の時期の一つを過ごしている。アル・アハリの先発メンバーに欠かせない存在となり、大一番でチームが頼りにするゴールゲッターへと成長した。だからこそ、大陸レベルの賞の候補リスト入りは実力に見合った当然のものだった。

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アル・アハリのサポーターは、ブライカンが昨シーズンに見せた活躍は受賞に十分値するものだったと考えている。とりわけAFCチャンピオンズリーグ決勝での決定的なゴールは、アル・アハリにタイトルをもたらし、クラブの歴史に彼の名を刻んだ。

しかし最終的に賞はベイランヴァンドの手に渡り、ブライカンこそ受賞にふさわしかったと考えるサウジアラビアのファンの間で大きな議論を呼んだ。

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それでもアル・アハリは、悲しみが選手を支配することを許さなかった。すぐさま力強いメッセージで彼を支え、どんな状況でもクラブがストライカーの背中を押すこと、そして個人賞が選手の価値を測る唯一の基準ではないことを強調した。

デミラルもまた、自らの応援メッセージを通じて、アル・アハリのロッカールームが強い結束に包まれていること、そして公式な結果にかかわらず選手たちがブライカンこそ真の勝者だと考えていることを示している。

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ブライカンには今、新たな挑戦が待っている。この大きな後押しをピッチ上でのさらなる原動力に変え、今後の試合でより力強いパフォーマンスを見せることで、受賞にふさわしかったかを疑った人々に答えを示し、アル・アハリとサウジアラビア代表をさらなるタイトルへと導くことだ。

賞は他の選手の手に渡ったかもしれない。だが、アル・アハリのサポーターの心における彼の存在は変わらなかった。それどころか、ゴールで偉大な選手である以前に、人間性と実力で偉大な選手であることを証明したことで、その存在はさらに大きなものとなった。