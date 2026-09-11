南ドイツ新聞の詳細な報道によると、DFB内部では、この55歳の活動についてやや「不意を突かれた」と受け止められているという。

同紙によれば、連盟の監査役会にはコジッケの正確な職務領域に関する「詳細な情報」が示されておらず、そのため利益相反が生じる可能性があるのではないかとの懸念が広がっている。

クロップは、2000年代前半にスポーツ用品メーカーのナイキでマネジャーを務めていた彼を通じて知り合ったコジッケを、ドイツ代表の新監督就任後にアドバイザーとしてDFBに帯同させていた。

ただ、コジッケの正確な役割は明確に定義されていない。連盟会長ベルント・ノイエンドルフが「外部スタッフ」と表現した一方で、DFBは声明の中でこの55歳を「外部アドバイザー」と呼んだ。さらにクロップ自身は就任会見で、コジッケは自身の「戦略、育成、イノベーション担当のコーチ」だと説明している。

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ユルゲン・クロップのアドバイザーはDFBにとって「問題人事」になるのか？

クロップの右腕が実際にどのような職務を担っているのかは、DFB内の多くの人々にとって今なお謎のままだと、SZは伝えている。さらに、この55歳が抱える数多くの兼職が、DFBにとって真の「問題人事」になり得るともみられている。「高まるいら立ち」があるという。

実際、コジッケのフットボールビジネス内での職業上のつながりは広範に及ぶ。SZの調査によれば、同氏は現在も、親善試合やトレーニングキャンプの運営を専門とするOnside Sports GmbHの株主だという。さらに、スポーツディレクターや指導者のマネジメントを手がける自身が設立した会社Projekt bとの関係についても、DFBには伝えられていなかったとされている。

また、コジッケはマーケティング会社projectFIVEにも関与していたが、本人は最近になって、そこには「1年半前からもう持ち分はない」と説明していた。Projekt bについては引き続き率いているものの、「もっぱらDFBへの助言に集中している」という。

全体としては、コジッケが自身のネットワークによってDFBの意思決定レベルに過度な影響力を及ぼし、利益相反を生む可能性があると懸念されているようだ。ノイエンドルフ会長によれば、この55歳には「私の会長室に至るまで開かれた扉がある」という。

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ウリ・ヘーネスがDFBの決定を明確に批判

ドイツ連盟がコジッケをクロップのアドバイザーとしてDFBに迎え入れた決定については、最近ではウリ・ヘーネスもすでに批判していた。バイエルン・ミュンヘンのクラブの重鎮は、この契約を「クロップとその一派」による「フレンドリー・テークオーバー」だと表現した。

「この件で私が気に入らないのは、彼のアドバイザーであるマルク・コジッケまで一緒に連れてこられたことだ。彼がそこで何をするのか、私は正確には分からない。私はそれを問題だと考えている」とヘーネスは語った。

これに対し、クロップは腹心を擁護した。「私については、たいていの人が少しばかり先入観的に高く評価してくれる傾向がある。そしてマルクは、その役割がこれまで存在しなかったから、少し批判的な目で見られている」。就任前にはこうも言われていたという。「『監督だけを代えるわけにはいかない』とね。だから監督だけを代えるのではなくしたら、今度は『それは別にやる必要はなかった』と言われるんだ」

全体として、彼はこうした反応を「完全に理解している。すべて問題ない。人々は、私たちが何かをする前から物事を判断するものだ」と語っている。