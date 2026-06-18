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Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match Against ParaguayGetty Images News
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Tegar Paramartha

翻訳者：

「高すぎる」――ワールドカップのファンたちが、1枚のチケットに支払った衝撃的な金額を明かす

GOAL's FanZone
ワールドカップ

220ドルから1,500ドルの間で、スタジアム外のサポーターに実際にいくら支払ったかを聞くと、払い戻しを求める人はいませんでした。

これは地球上で最大のサッカー大会で、米国、カナダ、メキシコの3カ国で初めて開催される。会場に行くには、それ相応の代償を払う必要がある。

GOALの「FanZone」がスタジアム外のファンに「チケットにいくら払いましたか？」と尋ねると、回答は驚くほど高額からあきれるほどまで様々でした。

あるサポーターは金額を聞く前から笑い、「高すぎるよ」と答えた。さらに尋ねられると「僕にとって『高すぎる』のは1,500ドルくらいかな」と言った。

全員が同じ金額だったわけではないが、それでも価格は法外だった。別のファンは1枚1,000ドルを支払ったが、気にしていない様子だった。

インタビュアーが「1,000ドル？妥当な値段？」と尋ねると、

「はい、そう思います」と答えた。

@goalfanzone

Asking World Cup fans how much they paid for their tickets 🫪 #football #soccer #worldcup #fifaworldcup

♬ original sound - GOAL's FanZone

計画的に動いた人は先行販売コードで500ドル、別の2人は約500ドルで入手。最も運が良かったのは380ドルで席を確保したファンで、2026年W杯の基準では破格だ。

別のファンは「たった800ドルだ」と語った。

「800ドル？一人？」

「はい、一人分です」

ただし、全員が金額に満足していたわけではない。220ドルを支払ったサポーターは「もっと安ければいいけど、でも……」と本音を漏らした。

この言いかけの言葉こそ、2026年ワールドカップのチケット購入を正直に表している。

支払額は220ドルから1,500ドルと幅広い。それでも皆、スタジアムへ足を運んだ。ワールドカップなら、いくら払っても「高すぎる」はないようだ。

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