ペル・シューアスは、プロサッカー界での次の挑戦を見極めている。26歳のDFはオランダ紙『デ・テレグラーフ』にそう語った。

2月、トリノは双方の合意でシュールスとの契約を解除した。不運が続くリンブルフ出身のDFは現在、オランダでリハビリを続けている。

最後に試合に出場したのは2023年10月21日。インテル戦で前十字靭帯を断裂し、再手術も膝は完全には回復していない。

イタリアの中堅クラブやオランダのAjax、Fortuna Sittard、FC Twenteなどが興味を示しているが、本人はまだ移籍先を決める時期ではないと考えている。

「ピッチで『いける』と感じてから、クラブと話し合い、決断したい」と力を込める。

彼はアムステルダム復帰にも前向きで、「アヤックスがCLに出場できなければフリー移籍の選手を探すだろう。僕はまだ26歳。市場価値は3000万ユーロからゼロになった」と語る。

「クラブは賭けに出られる。金銭的リスクは負わなくていい」と語る。

彼は高額契約を望んでいない。「すぐに5年契約を結ぶ必要はない。信頼してチャンスを与えてくれるクラブがあれば十分だ。実力を証明する機会があれば、喜んで示すつもりだ」と語った。