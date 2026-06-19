「骨が折れる音が聞こえた」…カナダ代表監督が、選手の恐ろしい負傷の舞台裏を明かす

2026年W杯でカナダが6-0とカタールを圧倒したが、MFイスマイル・コネが長期離脱の重傷を負った。

イタリア・サッスオーロに所属するコニエは、バンクーバーでのカタール戦53分、MFアセム・マディボとの接触で負傷。痛みに倒れ込み、カナダ代表に衝撃が走った。

カナダ代表のジェシー・マーシュ監督は「タッチラインから骨が折れる音が聞こえた」と衝撃の瞬間を語った。

試合後、英紙『ザ・サン』によるとマーシュ監督は「骨が折れる音がはっきりと聞こえた。我々の心は皆、彼と共にあり、誰もがその光景に衝撃を受けた」と語った。

アメリカ人監督は「イスマイルは素晴らしい若者で、個性豊かだ。時にミスをしても、それがまた愛おしい。大きな将来性と戦力を持つ選手だ」と語り、大会続行への影響を心配した。

24歳のコネは数時間以内に手術を受け、4～5か月離脱する見込みだ。

マーシュ監督は「彼は大丈夫。最高の医療チームを用意し、必ず戻ってくる」と語り、ピッチを後にした選手を慰めた。

また、マデボは試合後にカナダ代表のロッカールームを訪れ、タックルについて謝罪した。

一方、この試合でハットトリックを達成したカナダのスター、ジョナサン・デイヴィッドは「奪えないボールなら、あのようなタックルをする必要はない。選手を傷つけようとしたように見えた」と批判した。

主審はメディボに即座にレッドカードを提示。カタール代表は前半にハマム・アフメドも退場しており、9人で試合を続けた。

コニエの負傷というショックにもかかわらず、カナダ代表は優位を保ち続けた。サイール・ラレンが先制し、ジョナサン・デイヴィッドがハットトリックを達成。さらに途中出場のネイサン・サリバが直接フリーキックで追加点を挙げた。

サリバは得点後、負傷したチームメイトのユニフォームを掲げ、連帯を示した。

さらにモハメド・アル・マナイーのオウンゴールも重なり、ロスタイムにはデビッドが3点目を決めてカナダが大勝。ベスト16進出へ大きく前進した。

カタールは決勝トーナメントへ進出すべく、次戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦での勝利が必須だ。