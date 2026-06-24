驚異的：この国はグループ最終戦で負けたほうが得をする

ワールドカップのグループリーグ最終戦では、アルジェリアとオーストリアにとって「勝たないこと」が得策という奇妙な状況が生じている。特にオーストリアは、引き分けや勝利より、小さな敗北の方が望ましい。

2試合を終えアルゼンチンは勝ち点6で首位を確定。オーストリアとアルジェリアは勝ち点3で並んでいる。ヨルダンは2敗で敗退が決まった。

よってオーストリアとアルジェリアは直接対決で2位と3位を争う。どちらが勝っても4位になることはない。両国ともヨルダンに勝利しているため、同点でも直接対決の結果でアジアのチームを上回る。

2位はノックアウトステージで優勝候補スペインと対戦する可能性が高いが、3位は比較的弱いグループ1位と当たる。

アルジェリアは勝てば2位でスペインのグループ1位と対戦するが、引き分けか敗北なら3位になりやすい。

一方、ラングニック監督率いるオーストリアは現在2位だが、3位に落ちるにはアルジェリアに負けるしかない。

結果として両国は「負けること」という同じ目標を共有する可能性がある。通常はより高い順位を目指すはずが、ここでは逆転現象が起きかねない。勝つ動機は小さく、むしろ引き分けや敗戦がノックアウトステージで有利な組み合わせをもたらすのだ。

グループJの最終節は他の全試合後に開催されるため、両国は試合前に最適戦略を把握できる。

ボストン大の経済学教授で熱狂的オーストリア代表サポーターのフロリアン・エデラー氏は『ザ・タイムズ』に「両チームにとって、その最終戦に勝たないほうが得策となる状況が生まれる可能性がある」と語った。Xでは「これは『カンザスシティの恥』になるだろう！」と投稿し、1982年W杯「ジロンダンの恥」を引き合いに出した。

これは1982年W杯で起きた「ヒホンの恥」への言及だ。当時、西ドイツとオーストリアは、西ドイツが最小限の得失点差で勝てば両国とも突破できると知り、その通りの結果に終わった。 西ドイツは開始早々にホルスト・フルベッシュのゴールで1-0とリードし、その後もセンターサークルで長時間ボール回しを続けた。

試合後、アルジェリアの抗議はFIFAに却下された。しかしこの事件をきっかけに、FIFAはグループリーグ最終節をすべて同日同時刻に開催するルールを決めた。