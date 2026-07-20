驚異的な数字！スペインが前代未聞の記録で栄光を掴んだ。

スペイン代表は昨日日曜の2026年W杯決勝でアルゼンチンを延長1-0で破り、2度目の優勝。男子と女子で同時にW杯タイトルを獲得した初の国となった。 国際サッカー連盟（FIFA）が認めた。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン男子代表がリオネル・メッシ率いるアルゼンチン代表を破り、優勝した。 これは、スペイン女子代表が2023年女子W杯（オーストラリア・ニュージーランド共催）で優勝してから3年後の快挙で、サッカー史上で他国が成し遂げていない業となった。

この記録は、少なくとも来夏にブラジルで開催される2027年女子ワールドカップまで破られないだろう。そこで他の国々が、スペインのこの並外れた偉業に追いつこうと試みるはずだ。

連発する驚異的な記録

ギネス世界記録によると、米国・カナダ・メキシコで開催された今大会でスペインは複数の新記録を達成した。GKオナイ・シモンは1大会最多7試合クリーンシートと最少1失点を記録。

さらに代表チームは男子サッカー最長となる38試合連続無敗を達成し、65歳のデ・ラ・フエンテ監督は最年長優勝監督となった。

スペインの優勝は2010年南アフリカ大会に続き2度目。