MLSが発表した2026年のユニフォーム売り上げトップ10を見ると、バイエルン・ミュンヘンのレジェンドが今も絶大な人気を誇っていることが分かる。ミュラーの名前が入った所属クラブのユニフォームは3位にランクインした。

これを上回る売れ行きを記録したのは、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）とソン・フンミン（ロサンゼルス）の名前が背中に入ったユニフォームだけだ。ミュラーの後にも、輝かしい経歴を持つ選手たちが名を連ねている。

すぐ下の4位には、長年ミュラーと攻撃陣でコンビを組んだシカゴ・ファイアーのロベルト・レヴァンドフスキが入った。アントワーヌ・グリーズマン（5位、オーランド・シティ）、ルイス・スアレス（8位、インテル・マイアミ）、ドイツ人FWハニー・ムフタル（9位、ナッシュビルSC）もトップ10に入っている

ハニー・ムフタルがランクインした理由は？

ベルリン出身のムフタルは2020年からMLSでプレーしており、リーグを代表する選手の一人だ。2022年には最優秀選手に選ばれ、9月にはプレーオフを含むMLSでの通算100得点を、ドイツ生まれの選手として初めて達成した。今季だけで17得点、8アシストを記録している。一方、マルコ・ロイス（LAギャラクシー）はランクインしていない。

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まだ17歳の カヴァン・サリバンが6位に入ったことも、一見すると意外だ。しかし、このティーンエイジャーはアメリカの次なる大器と目されている。9月に「月間最優秀選手」に選ばれると、10月には早くも歴史に名を刻んだ。アメリカが3-0で勝利した試合で、サリバンは史上最年少得点者となった。

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トーマス・ミュラー：ウェスタン・カンファレンス首位

一方、ミュラーは2018年のアルフォンソ・デイヴィス以来、初めてこのリストに入ったホワイトキャップスの選手となった。現在37歳のミュラーは2025年にミュンヘンからバンクーバーへフリーで移籍し、それ以来47試合で19得点、11アシストを記録している。

今季はすでに9得点を挙げており、レギュラーシーズン33試合を終えてウェスタン・カンファレンスで首位に立つホワイトキャップスに大きく貢献している。

トーマス・ミュラーは3位：MLSユニフォーム売り上げランキング