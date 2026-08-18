ボルシア・ドルトムントは、ちょっとした当てこすりにもなり得た表現をあえて避けた。ジョーイ・フェールマンの移籍を正式発表した際、契約解除条項によってPSVアイントホーフェンから2200万ユーロで加入し、2031年までの契約を結んだこの新たなセントラルMFについて、BVBはその性格に関してどこにも触れなかった。

それはおそらく正しい判断だった。というのも、この言葉はここ数か月、27歳のフェールマンを巡って十分すぎるほどの騒動を生んできたからだ。オランダで活発に交わされたこの議論の発端は、昨年3月末ごろに行われた記者会見だった。

「ジョーイの性格は……少し違う」。当時、現在はもう代表監督ではないロナルド・クーマンはフェールマンについてそう語っていた。クーマンはその時点ですでに確信していた。フェールマンをW杯メンバーに選ぶことはないと。「私はジョーイと話し、左の6番のポジションでは彼が私の第一候補でも第二候補でもないと伝えた」とクーマンは語った。「全員が健康であれば、彼はW杯メンバーの対象にはならない。そのポジションでは別のタイプの選手を選ぶ」

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ジョーイ・フェールマン：エールディビジ2024年と2026年の最多アシスト

クーマンがそうしたのは初めてではなかった。2人の間には以前からの経緯がある。クーマンはEURO2024のグループステージ第3戦、オーストリアに2-3で敗れた試合で、0-1の場面ですでに35分にフェールマンを途中交代させていた。その後フェールマンはラウンド16、準々決勝、準決勝で出場機会を得たものの、それ以降は二度と招集されなかった。

「あれは極限の状況だった」と、クーマンは5か月前にオーストリア戦での措置について語っている。「35分で交代させられるのは、選手にとって非常につらいことだと想像できる。私は『こういう性格の選手は要らない』と考えているわけではない。性格も一つの要素ではあるが、何よりもまずスポーツ面での決断だ」と指揮官は強調した。

一方、フェールマン自身はついに昨季終了時に堪忍袋の緒が切れた。このシーズン、彼はPSVで3季連続の優勝を果たしていた。フェールマンはアイントホーフェンでの4年間で最高のシーズンを送り、8得点14アシストを記録。エールディビジでこれを上回る選手はいなかった。2023-24シーズンの16アシストもまた誰にも上回られなかった。さらに昨季はリーグ全体で、敵陣最後方3分の1でのパス数、成功パス数、決定機につながるパス数のいずれも最多だった。

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「本物のキャラクター」を掲げた広告：ジョーイ・フェールマンとロナルド・クーマンの確執

「実際にそうなると予想していたのは、オランダで僕だけだったと思う」とフェールマンはESPNでW杯メンバーから外れたことについて語った。「ああいう記者会見が何度も開かれて、僕の性格に問題があると言われ続ければ、いつかはうんざりする。誰を招集するかは彼の決断だ。でも、問題が僕の性格にあるとは言わないでほしい。ああいう記者会見には、もう少しうんざりしている。彼はもう僕に電話する必要はない」

この確執の頂点となったのは、フェールマン側の一手だった。オランダのW杯初戦、日本戦の前日、新聞De Telegraafに全面広告が掲載された。そこではフェールマンがジーンズとファッションブランドのG-STARをPRしており、水辺に立ち、足元にはオレンジ色のボール。その上にはこう書かれていた。「本物のキャラクターを持つデニム」

その後フェールマンは、この広告が掲載されるのは3日後だと聞かされていたと語っている。それでも彼が自分の意見をはっきり口にするタイプであることに変わりはない。1か月余り前には、自らの移籍希望についてこう語っていた。「現時点ではあまり動きがない。今のところ、実際にはほとんど関心がない。なぜ自分がまだ移籍していないのかと何度も聞かれるのは、いら立たしいこともある。そういうことは、いずれ神経をすり減らす。僕の望みは素晴らしい移籍を実現することだが、現状ではそうはならなそうだ」

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ジョーイ・フェールマンはあわやFCブレントフォード入りだった

条件としてフェールマンは、国際舞台で戦うクラブを挙げ、こう強調していた。「イタリアとスペインは自分に合っていると思う。でも残念ながら、あちらのクラブは僕に興味を示していない」。それは以前からそうだった。昨夏にはFCブレントフォードがイングランドへ連れて行こうとしたが、契約に盛り込まれていた解除条項の期限に間に合わず、アイントホーフェンは断った。冬にはその後、フェールマンは2週間以上にわたってフェネルバフチェと交渉したが、退団には確信を持てなかった。

だが今回はBVBでは違った。フェールマンは新契約にサインする前から、「素晴らしいクラブ」であり、「何年も待ち望んできた素晴らしい機会」だと語っていた。では、アイントホーフェンでの公式戦198試合で31得点67アシストを記録した彼とは、ウェストファーレンにどんなタイプの選手なのだろうか。

隣国では、彼はすでにトニ・クロースと比較されていた。EURO2024前のことだ。「ジョーイには、オランダの他の誰も持っていない資質があると思う」と、1988年欧州王者のアーノルド・ミューレンは当時Voetbal Internationalで語っている。「クロースにできて、フェールマンにできないことがあるだろうか。フェールマンもクロースと同じパスを出す。クロースがより持っている唯一のものは経験だけだ」

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これがジョーイ・フェールマンの強みと弱みだ

フェールマンのプロフィールは、100パーセントではないにせよ、ドルトムントのスカッドの課題の一つを埋めるものだ。理想を言えば、BVBはフェリックス・ヌメチャの隣に、対人戦にも強く、かつゲームメークにも優れた本職の6番、戦術的に賢いクオーターバック型の選手を必要としていた。フェールマンはそういうタイプではなく、6番というよりは8番寄りだ。

それでも新戦力は、明確なレギュラー獲得への野心を持ってすぐに加わる。契約が残り1年で、場合によってはまだ売却される可能性もあるマルセル・ザビッツァー、そしてジョーブ・ベリンガムは、今後はより気を引き締めなければならない。というのも、フェールマンはボルシアの依然として弱いビルドアップに、即座により良い刺激をもたらせる能力を持っているからだ。

フェールマンが特に備えているのは、卓越したボール保持能力とパスの安定感であり、それによって攻撃を前進させることができる。視野も広く、中央でプレッシャーを受けても技術で打開できる。特にこの点はドルトムントにとって非常に明るい材料で、これによって一列前の攻撃陣が、自分たちが最も力を発揮できるスペースでボールを引き出しやすくなる。

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ジョーイ・フェールマンはアイントホーフェンで直近25のビッグチャンスを創出

フェールマンは、どこか肩の力が抜けたようなスタイルでサッカーをする。調子が良い時には、そこから自信、落ち着き、技術的な軽やかさ、そして難しいパスにも挑む勇気がにじみ出る。加えて、彼はここ数年のエールディビジでも最も創造性のある選手の一人だった。優勝した2023-24シーズンには130のチャンスを創出し、2位の選手より59多かった。その前年は93のチャンスを作り、そのうち25がビッグチャンスだった。

フェールマンが最も力を発揮するのは、自分の前にスペースがあり、ゲームを組み立てるための複数の選択肢がある時だ。彼の強みは、まさにより低い位置から創造性を発揮できる点にある。危険な存在になるために、常にペナルティーエリア周辺に顔を出す必要はない。そこが彼をかなり特別なMFたらしめている。低い位置からゲームを組み立て、整理することができる創造的な8番なのだ。

もっとも、フェールマンは特別ダイナミックな選手ではない。常に広い範囲をカバーし、相手にアグレッシブにプレスをかけ、スピードで穴を埋めるようなタイプではない。ボール奪取に秀でた選手でもなく、おそらく爆発力やフィジカル面で圧倒的なMFになることもないだろう。

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ジョーイ・フェールマンはBVBで最近ほとんど埋まっていなかった役割を担うかもしれない

最近婚約を祝った2児の父であるこの選手は、それでもドルトムント首脳陣の理想解にかなり近い。「我々のように3バックでプレーするなら、その前にホールディングシックスを置くことで、試合が比較的重たくなることもあり得る」と、スポーツディレクターのオーレ・ブックはオランダ人との契約成立前にすでに描写していた。

おそらく、まさにそこにフェールマンのチャンスがある。オランダでは最近、彼に何が欠けているのかが盛んに語られてきた。ドルトムントではこれから、何よりも彼が何をもたらすのかが重要になる。

そして、それは実に多い。視野、パスの質、創造性、そして低い位置から試合を操る能力だ。BVBがこうした強みを正しく生かすことができれば、フェールマンはMFで最近ほとんど埋まっていなかった役割を担う可能性がある。

ジョーイ・フェールマン：プロとしてのキャリア一覧