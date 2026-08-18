ボルシア・ドルトムントは、あり得たかもしれない軽い皮肉をあえて口にしなかった。ジョーイ・フェールマンの移籍を正式発表する中で、PSVアイントホーフェンから契約解除条項によって2200万ユーロで加入し、2031年までの契約を結んだこの新たなセントラルMFの性格について、BVBはどこにも言及しなかった。

それはおそらく正しい判断だった。というのも、この言葉はここ数カ月、27歳のフェールマンを巡って十分すぎるほどの騒動を引き起こしていたからだ。オランダで激しく議論されたこの論争の発端は、昨年3月末ごろに行われた記者会見だった。

「ジョーイの性格は……少し変わっている」。現在はすでに代表監督ではないロナルド・クーマンは、当時フェールマンについてそう語っていた。クーマンはその時点ですでに確信していた。フェールマンをW杯メンバーに選ばない、と。「ジョーイとは話をしたし、左のアンカーのポジションでは、彼は私の第一候補でも第二候補でもないと伝えた」とクーマンは語った。「全員が健康なら、彼はW杯メンバーの候補には入らない。彼のポジションでは別のタイプの選手を選ぶ」

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ジョーイ・フェールマン：エールディビジ2024年、2026年の最多アシスト

クーマンがそうしたのは初めてではなかった。2人の間には以前から因縁がある。クーマンはEURO2024のグループステージ第3戦、オーストリアに2-3で敗れた試合で、0-1の時点ですでに35分にフェールマンを途中交代させていた。その後、フェールマンはラウンド16、準々決勝、準決勝で出場機会を得たものの、それ以降は二度と招集されなかった。

「あれは極限の状況だった」。そのためクーマンは5カ月前、オーストリア戦での措置についてこう語っていた。「35分で交代させられるのは、選手にとって非常につらいことだと想像できる。だからといって、こういう性格の選手は望まない、と思っているわけではない。性格も一つの要素ではあるが、まず第一にスポーツ面の判断だ」と指揮官は強調した。

一方のフェールマンは、ついに昨季終了時に我慢の限界を迎えた。そのシーズン、彼はPSVで3季連続の優勝を果たしていた。フェールマンはアイントホーフェンでの4年間で最高のシーズンを送った。8ゴール14アシストを記録し、エールディビジでこれを上回る選手はいなかった。2023-24シーズンも、彼の16アシストを超える選手はいなかった。さらに昨季は、リーグ全体で敵陣3分の1でのパス数、成功パス数、決定機につながるパス数でも最多を記録した。

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「本物のキャラクターを持つ」広告：ジョーイ・フェールマンとロナルド・クーマンの確執

「本当にそうなると予想していたのは、オランダで僕だけだったと思う」。フェールマンはW杯メンバーから外れたことについて、ESPNにそう語った。「ああいう記者会見が何度も開かれて、僕の性格に問題があるみたいに言われ続ければ、さすがにうんざりする。誰を招集するかは彼の決定だけど、僕の性格が問題だとは言わないでほしい。ああいう記者会見には、もう少しイライラしている。もう彼が僕に電話してくる必要はない」

この確執のクライマックスを用意したのはフェールマンだった。オランダのW杯初戦、日本戦の前日、新聞De Telegraafに全面広告が掲載された。そこではフェールマンがジーンズとファッションブランドのG-STARをPRしており、水辺に立ち、足元にはオレンジ色のボールが置かれていた。そこに添えられていたスローガンは、「本物のキャラクターを持つデニム」だった。

フェールマンは後に、この広告は3日後に掲載されると聞かされていたと語っている。それでも彼が自分の意見をはっきり口にする人物であることに変わりはない。1カ月あまり前には、自身の移籍願望についてこう話していた。「現時点ではあまり動きがない。今のところ、実際にはほとんど関心がない。なぜ一度も移籍していないのかと何度も聞かれるのは、いら立たしいこともある。そういうことは、いつか神経をすり減らす。素晴らしい移籍を実現したいという願いはあるけど、現状ではそうはならなそうだ」

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ジョーイ・フェールマンはFCブレントフォード入り寸前だった

フェールマンは条件として国際大会に出場するクラブを挙げ、「イタリアとスペインは自分に合っていると思う。でも残念ながら、あちらのクラブは僕に関心を示していない」と強調した。最近も状況は同じだった。ただ、昨夏にはFCブレントフォードがイングランドへ連れて行こうとしたものの、契約に盛り込まれていた解除条項の期限を逃し、アイントホーフェンは断った。冬にはフェネルバフチェと2週間以上にわたって交渉したが、退団には踏み切れなかった。

だが、今回はBVBで事情が違った。フェールマンは新契約にサインする前から、「素晴らしいクラブ」であり、「何年も待ち続けてきた素晴らしい機会」だと語っていた。では、アイントホーフェンで公式戦198試合に出場し、31得点67アシストを記録したこの選手を、ヴェストファーレンはどんなタイプのプレーヤーとして迎え入れるのだろうか。

隣国では、すでにトニ・クロースと比較されたこともある選手だ。それはEURO2024前のことだった。「ジョーイには、オランダで他の誰も持っていない資質があると思う」。1988年欧州王者のアーノルド・ミューレンは当時、Voetbal Internationalにそう語っていた。「クロースにできて、フェールマンにできないことがあるか？ フェールマンはクロースと同じパスを出す。クロースの方が上なのは、経験だけだ」

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ジョーイ・フェールマンの長所と短所

フェールマンのプロフィールは、ドルトムントのスカッドにある一つの課題を埋めるものだが、100％ではない。理想を言えば、BVBがフェリックス・ヌメチャの隣に必要としていたのは、対人戦にも強く、組み立てもできる、本物のアンカーだった。戦術的に賢く、いわばクオーターバック型の選手だ。フェールマンはそうではなく、6番よりも8番タイプに近い。

それでも新戦力は、明確に先発の座を狙ってすぐにやって来る。契約が残り1年となり、売却の可能性もあるマルセル・ザビツァー、そしてジョーブ・ベリンガムは今後、より警戒を強める必要がある。なぜならフェールマンは、依然として弱点を抱えるボルシアのビルドアップに、すぐさまはるかに良い刺激をもたらせる力があるからだ。

フェールマンが何より持ち込むのは、卓越したボール保持とパスの安定感であり、それによって前進させることができる。視野も広く、中盤中央でプレッシャーを受けても技術で打開できる。とりわけこれはドルトムントにとって非常に良いニュースだ。というのも、そのおかげで一列前の攻撃陣が、自分たちの最も力を発揮できるスペースで受ける動きを取りやすくなるからだ。

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ジョーイ・フェールマンは直近でアイントホーフェンの25のビッグチャンスを創出

フェールマンは、ある種の余裕を感じさせるスタイルでサッカーをする。好調時には、そこから自信、落ち着き、技術的な軽やかさ、そして難しいパスにも挑む勇気がにじみ出る。加えて、ここ数年のエールディビジで最も創造性の高い選手の一人でもあった。優勝した2023-24シーズンには130回のチャンスを生み出し、2位を59回も上回った。その前年は93回のチャンスを演出し、その中には25回のビッグチャンスが含まれていた。

フェールマンが最も力を発揮するのは、自分の前にスペースがあり、ゲームを組み立てるための選択肢が複数ある時だ。彼の強みは、より低い位置から創造性を発揮できる点にある。危険な存在になるために、常にペナルティーエリア周辺に顔を出す必要はない。そこが彼をかなり特別なMFにしている。低い位置からゲームを組み立て、整えることのできる創造的な8番なのだ。

ただし、フェールマンはとりわけダイナミックなプロではない。常に広大なスペースを走って埋め、積極的に相手へプレッシャーをかけ、スピードで穴をふさぐようなタイプではない。ボール奪取に秀でた選手でもなく、おそらく爆発力やフィジカルの支配力で際立つMFになることはないだろう。

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ジョーイ・フェールマンはBVBで、ここ最近ほとんど埋まっていなかった役割を担えるかもしれない

とはいえ、最近婚約を祝った2児の父であるこの選手は、ドルトムント首脳陣の理想像にかなり近い。「我々のように3バックで戦うなら、その前にホールディング・シックスを置くと、試合は比較的重たくなることもある」。スポーツディレクターのオーレ・ブックは、オランダ人との契約が成立する前にすでにそう描写していた。

おそらく、まさにそこにフェールマンのチャンスがある。オランダでは最近、彼に何が欠けているのかが多く語られていた。だがドルトムントで今後問われるのは、彼が何をもたらすかだ。

そして、それは非常に多い。視野、パスの質、創造性、そして低い位置から試合を操る能力だ。BVBがこれらの強みを正しく生かすことができれば、フェールマンは中盤で、ここ最近ほとんど埋まっていなかった役割を担うかもしれない。

ジョーイ・フェールマン：プロキャリア一覧