イングランド代表のスター、ハリー・ケインは、UEFAチャンピオンズリーグで目覚ましい活躍を続けており、重要な局面で常に決定的な役割を果たす能力により、ここ数年における欧州屈指のストライカーであることを証明している。

このイングランド人ストライカーは、火曜日の夜、ベルナベウで行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードに2-1で勝利する決定的なゴールを挙げた。

今夜のゴールにより、ハリー・ケインはトッテナムとバイエルン・ミュンヘンのユニフォームを着て、この欧州大会での通算得点を51に伸ばし、大会史上屈指のストライカーとしての地位をさらに確固たるものにした。

今日のレアル・マドリード戦でのケインのゴールは、後半開始からわずか20秒後に決まったという点で特筆すべきものだった。相手チームのビルドアップのミスを突いて、ペナルティエリア外から正確なシュートを放ち、ネットを揺らした。

注目すべきは、サッカー統計専門サイト「Squawka」が確認したように、ケインにとってこのゴールが、豊富な得点記録にもかかわらず、チャンピオンズリーグにおけるペナルティエリア外からの初ゴールであるという点だ。

また、イングランド代表のキャプテンは本日、いくつかの歴史的な記録も更新した。中でも注目すべきは、レアル・マドリード戦での得点ラッシュ（4試合連続での2ゴールと2アシスト）を継続したことだ。さらに、チャンピオンズリーグの1シーズンにおけるイングランド人最多得点記録（11ゴール）にも並んだ。