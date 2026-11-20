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サウジアラビアのアル・ナスルに所属するブラジル人MFアンジェロが、チームの主将を務めるポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドの人間的な一面を明かし、「驚異的で唯一無二の存在」と称えた。

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アンジェロは現地時間金曜日、サウジ・ロシュン・リーグの「YouTube」チャンネルで公開されたインタビューで、次のように語った。「クリスは驚異的で、唯一無二の存在だ。それは選手としてだけではない。選手としての彼がどうかは、もうみんな知っていると思うし、その点について僕が言えることはあまりない」

さらにこう続けた。「でも、僕のキャリアに本当に影響を与えたのは、毎日接する人間としての彼の人柄なんだ。彼はいつも僕を助けてくれるし、アドバイスをくれる」

「確かアル・ナスルに来て最初の週だったと思う。彼は僕を完全にリラックスさせてくれて、質問をしたり、話をしたり、個人的なことでも仕事のことでも、どんな疑問でも解消できるようにしてくれた」

「彼のところに行って、『聞いてほしい。僕には叶えたい夢や目標、成し遂げたいことがたくさんあるんだ。助けてもらえたら、アドバイスをもらえたらうれしい』と言ったのを覚えている。それ以来、彼はずっとそうしてくれている」

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「特に昨シーズンは、本当に僕を自分の庇護の下に置いてくれて、ピッチ内でも指示をくれた。状況はどんどん良くなっていった。それは監督(ジョルジェ・ジェズス)のおかげでもあったと思う」

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「今シーズンは以前よりもさらに多くのアドバイスをくれる。面白いことに、はっきりとは覚えていないんだけど、あるファンが最近の試合の動画を見つけたんだと思う。相手がどこだったかは覚えていない」

「僕は後半から出場したんだけど、(ロナウドが)僕に『心配するな。この試合でお前はゴールを決めるし、俺のゴールもアシストするよ』と言ったんだ。その試合で実際に僕はゴールを決めた。ただ、後半から出場した後、アシストはできなかったけどね」

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「でも彼は、いつも僕を助けるためにそばにいてくれる人なんだ。毎日、僕を鼓舞して、たくさん助けてくれる。信頼できるチームメートであり、人生のことでも、ほかのあらゆることでもアドバイスをくれる。まるで父親のような存在で、本当に特別なんだ」

「それは僕に対してだけではなく、ほかのすべての選手に対しても同じだ。ウェスレイがここにいたときは彼を助けていたし、ベントも、ジョアン(・フェリックス)も助けている。ジョアンは本当に素晴らしいプレーをしていて、クリスが彼をサポートしているんだ」

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「サム(・コスタ)も来たばかりだし、彼はイニゴ(・マルティネス)のことも助けている。若いサウジアラビア人選手たちも含めて、チームの全員を助けているんだ。彼は本当に唯一無二の存在だよ」

「僕の弟がやって来て、(ロナウドと写真を撮るために)泣いていたんだ。僕にとってもそれは素晴らしい出来事だった。というのも、彼に『やあ、弟と一緒に写真を撮ってもらえる?』と頼むのは、時々少しためらってしまうものだからね」

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「でも彼は最高だった。『ここに連れて来いよ。心配するな、写真を撮ろう』と言ってくれて、弟と話してくれた。弟はずっと彼に会って交流したいと言っていたからね。弟にとって彼は兄のような存在で、僕にとってそうであるように憧れの存在なんだ」

アンジェロは最後に、こう締めくくった。「彼(ロナウド)は人間として特別だし、選手としてはそれ以上だよ」