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フロリアン・ヴィルツは日曜日、宿敵マンチェスター・ユナイテッドに4-0で勝利したプレミアリーグの試合で、序盤にアクロバティックなゴールを決めた。

「驚異的なプレーだ」と、Skyの解説者ディートマー・ハマンは ドイツ代表MFが13分に決めたゴール を絶賛した。リオ・ングモハが左サイドで巧みなドリブルを見せて中央へクロスを送ると、ヴィルツがゴールまで5メートルの位置から、芸術的な動きでボールをクロスバーの下へ蹴り込んだ。

ボールがドイツ代表MFのやや背後に入ったため、シュートはなおさら難しかった。ヴィルツは巧みに体を回転させ、左足でボールをダイレクトで捉えた。ユナイテッドのGKセンネ・ラメスは、ただ驚いて見守るしかなかった。

元バイエルンDFデ・リフト、ユナイテッドで悪夢の復帰戦

23歳のヴィルツが見せた妙技は、アンフィールドのファンを熱狂させた激しい立ち上がりのハイライトだった。一方、新監督マウリシオ・ポチェッティーノ率いるアウェーチームにとっては、まさに悪夢の時間となった。その渦中にいたのが元バイエルンのDFマタイス・デ・リフトだ。長期離脱を経て、直近ではチャンピオンズリーグで2試合に出場していたが、この試合でプレミアリーグ復帰を果たした。

Getty Images

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ポチェッティーノは、 最近アメリカ代表監督を辞任し、解任されたマイケル・キャリックの後任としてオールド・トラッフォードで指揮を執ることになった 。その初陣で、デ・リフトをいきなり先発に起用したのは意外な決断だった。しかし8分、オランダ人DFはユナイテッドのセンターバックでコンビを組むレニー・ヨロの退場につながる場面で、極めて不運な役回りを演じた。

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デ・リフトはロングボールの落下地点を完全に見誤り、GKラメンスが対処すると思い込んで、リヴァプールのFWアレクサンダー・イサクを不用意に走らせた。しかし、ラメンスは近くにおらず、イサクはユナイテッドのゴールへ独走できる状況に。ヨロは止めに入らざるを得ず、イサクを倒した。サミュエル・バロット主審は得点機会の阻止と判断し、ヨロにレッドカードを提示した。

「マタイス・デ・リフトは何をしているんだ？」と、Skyの実況担当フロリアン・シュミット＝ゾンマーフェルトはあぜんとした様子で語った。この大敗で順位を下から2番目まで落とした、深刻な不振に苦しむアウェーチームにとって、さらに痛かったのは続く場面だ。元ライプツィヒのドミニク・ソボスライが、与えられた17メートルの位置からのFKを鮮やかに決め、リヴァプールに先制点をもたらした（10分）。

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その直後に追加点を挙げたのがヴィルツだった。 最近のドイツ代表での好調なプレー を経て、代表戦期間から自信を携えてリーグ戦に戻ってきた。この司令塔はクラブでも上昇傾向をそのまま維持し、リヴァプールでの直近公式戦8試合で、得点に直接関与した回数を8に伸ばした（3ゴール、5アシスト）。

ヴィルツ、スーパーゴールに続いてアシストも記録

この伝統の一戦におけるリヴァプールの快勝が、いかに大きなものかを示す興味深い事実が2つある。リヴァプールがプレミアリーグのユナイテッド戦で、これほど早く2-0とリードしたことは過去になかった。また、ポチェッティーノはプレミアリーグ史上、新クラブでの初戦の前半に、自チームの2失点とレッドカード1枚を目の当たりにした初の監督となった。

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数的不利に陥ったユナイテッドが攻撃で試合に絡めなくなるなか、ングモハが66分に3-0とするゴールを決め、リヴァプールの勝利をほぼ決定づけた。82分には、ヴィルツの見事なスルーパスを受けた途中出場のビクトル・ムニョスが4-0とし、試合を締めくくった。

ユナイテッドは現在、下から2番目の順位で降格圏にとどまっている。一方、リヴァプールはプレミアリーグ第11節を終えて4位を固めた。首位アーセナルとの勝ち点差は7だ。