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フロリアン・ヴィルツは日曜日、宿敵マンチェスター・ユナイテッドとのプレミアリーグの試合で、序盤にアクロバティックなゴールを決めた。

「驚異的なプレーだ」と、Skyの解説者ディートマー・ハマンは ドイツ代表選手が13分に決めたゴール を絶賛した。リオ・ングモハが左サイドで巧みなドリブルを見せて中央へクロスを送ると、ヴィルツがゴール前5メートルからアクロバティックにボールをクロスバーの下へ蹴り込んだ。

ボールがドイツ代表選手の背中側にやや流れたため、シュートは一層難しかった。ヴィルツは巧みに体をひねり、左足で空中のボールを捉えた。ユナイテッドのGKセンネ・ラメスは、驚いて見守るしかなかった。

元バイエルンのデ・リフト、ユナイテッド復帰戦で悪夢

23歳のヴィルツが見せた離れ業は、アンフィールドのファンを熱狂させた波乱の立ち上がりのハイライトとなった。一方、新監督マウリシオ・ポチェッティーノ率いるアウェーのユナイテッドにとっては、まさに悪夢の序盤だった。その渦中にいたのが、元バイエルンのDFマタイス・デ・リフトだ。長期の負傷離脱を経て、直近ではチャンピオンズリーグで2試合に出場し、この試合でプレミアリーグ復帰を果たした。

Getty Images

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ポチェッティーノは、 最近アメリカ代表監督を辞任し、解任されたマイケル・キャリックの後任としてオールド・トラッフォードにやって来た 。その初陣で、デ・リフトをいきなり先発に起用したのは意外だった。しかし8分、オランダ人DFはユナイテッドの守備中央でコンビを組むレニー・ヨロの退場につながる場面で、不運な役回りを演じた。

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デ・リフトはロングボールを完全に見誤り、GKラメンスが対処してくれると思い込んで、リヴァプールのFWアレクサンデル・イサクを不用意に走らせた。だが、ラメンスの姿は近くになく、イサクはユナイテッドのゴールへフリーで向かうことができた。ヨロは窮余の策として対応に入り、イサクを倒した。主審のサミュエル・バロットはこのプレーを決定的な得点機会の阻止と判定し、早くもヨロにレッドカードを提示した。

「マタイス・デ・リフトは何をしているんだ？」と、あぜんとしたSkyの実況担当フロリアン・シュミット＝ゾマーフェルトは問いかけた。不振にあえぐアウェーのユナイテッドにとって、さらに痛手だった。リヴァプールに敗れれば、順位は下から2番目まで落ちる。そして、この反則で得たゴールまで17メートルのフリーキックを、元ライプツィヒのドミニク・ソボスライが見事に決め、リヴァプールが先制した（10分）。

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その直後に追加点を決めたのがヴィルツだった。 直近のドイツ代表での好調なプレー を受け、自信に満ちて代表戦期間からリーグ戦に戻ってきた。司令塔はクラブでも上昇傾向を途切れさせず、リヴァプールでの直近8公式戦では、これで7得点に直接関与したことになる（3ゴール、4アシスト）。