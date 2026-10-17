マンチェスター・シティ戦で0-3の敗戦を喫してから1週間。ドイツ代表のフロリアン・ヴィルツは、ここまで無敗だったブレントフォードFCとの一戦でアシストを記録し、リヴァプールの逆転劇のきっかけを作った。リヴァプールは前半を0-1で折り返し、2-1で勝利した。

一方、シティは昇格組のイプスウィッチ・タウンに3-2（前半2-1）で競り勝ち、首位でのリードを広げた。アーリング・ハーランドが2得点を挙げた。

リヴァプールは前半、精彩を欠き、キーアン・ルイス＝ポッターのゴール（44分）で先制を許した。さらに、離脱から復帰したばかりのドミニク・ソボスライが負傷した。

しかし、イェゴール・ヤルモリュクがジェレミー・ジャケへの軽い頭突きで退場処分を受けると（前半追加タイム8分）、数的優位に立ったリヴァプールが試合をひっくり返した。

ヴィルツは週中のチャンピオンズリーグで改善を見せ、アンドニ・イラオラ監督から称賛を受けていた。この試合ではビクトル・ムニョスに縦パスを通し、62分の同点ゴールをお膳立てした。70分にはアレクサンダー・イサクが逆転ゴールを決めた。終了間際には、新たに代表選手となったヴィタリー・ヤネルトが2枚目のイエローカードで退場となった（後半追加タイム2分）。ブレントフォードではケヴィン・シャーデが後半から投入されていた。

フロリアン・ヴィルツが達成した特別な記録とは？

ヴィルツが輝いたのは、直接的なアシストだけではない。23歳の同選手は流れの中からリヴァプールの得点機会を計9回演出。プレミアリーグでは5年以上にわたり誰も達成していなかった最多記録だと、データ提供会社のOptaが指摘した。アウェー戦でこの記録に達したのは15年前が最後で、当時はアーセナルFCのサミル・ナスリが10回のチャンスを作り出していた。

リヴァプールが今季3勝目で上位に迫る一方、マンチェスターは開幕から7戦7勝を飾った。ただ、財務スキャンダルの影響を依然として受ける首位チームは、リーグ昇格組のイプスウィッチを相手に終盤、必要以上に緊迫した展開を招いた。シティの得点者はフィル・フォーデン（19分）とハーランド（34分、69分）。ノルウェー人FWの3点目は認められなかった。イプスウィッチでは前田大然が21分に得点し、ジアン・フレミングが90分のゴールで終盤に試合を緊迫させた。

土曜日の早い時間には、チェルシーFCが敵地でエヴァートンFCに2-0で勝利した。ペドロ・ネトが2得点を挙げた。この試合では、チェルシーのGKエミリアーノ・マルティネスがエヴァートンのジャラッド・ブランスウェイトと激しく衝突して負傷し、途中交代を余儀なくされたことが影を落とした。「私の知る限り、彼は意識がある状態でスタジアムを後にしました」とチェルシーのシャビ・アロンソ監督は語った。「現在は念のため、病院で検査を受けています。今後の経過を見守ります」



