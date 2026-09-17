驚異のシンデレラストーリーは続く。ポルトガルのカップ王者がヨーロッパリーグで勝利し、オランダに打撃を与えた。

トレエンセは木曜夜、ヨーロッパリーグでリレストロムを1-2で下し、敵味方を驚かせた。ポルトガルのカップ王者はこれにより、自国にとって重要なUEFA係数ポイントも獲得している。

トレエンセは昨季、ポルトガル杯を制した。同クラブはポルトガル2部に所属しており、14位につけている。

カップ優勝によってヨーロッパリーグ出場権も手にした。クラブのスタジアム収容人数は2400人で、順位表の最下位に終わる運命とみられていた。

それでもトレエンセは木曜夜、敵地でノルウェーのリレストロムから勝ち点3を持ち帰った。同クラブは昨季ノルウェーでカップ戦を制しており、そのためこの大会に出場していた。

リレストロムも今季に入って最高峰リーグへ昇格したばかりだったが、それでもブックメーカーの間では大本命とみられていた。

トレエンセは前半、アレハンドロ・アルファロのゴールで先制し、後半にはマヌエル・ポソ・ゲレーロの得点でリードを広げた。

試合終盤にはポルトガル勢にとって悪い流れになりかけた。トーマス・レーネ・オルセンが2-1とし、トレエンセには退場者も出たが、それでも勝利を守り切った。

オランダはUEFA係数ランキングでポルトガルを追っているが、木曜は失望の夜となった。NECはユヴェントスに5-0で敗れた一方で、トレエンセは予想を覆して勝利した。