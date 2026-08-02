トルコの著名ジャーナリスト、ヤーウズ・サブンクオールによると、トラブゾンスポルはサラーの代理人との会談後、非常に好条件のオファーを提示したという。年俸1700万ユーロという破格の条件を含む2年契約が提示されているようだ。

サラーは基本的にトラブゾンスポルのオファー受諾に前向きで、今後のキャリアをトルコで続けることにもオープンだとされる。まずは家族と相談し、その後に決断を下す意向だという。一方で、トルコの強豪クラブとこのアタッカーの代理人との交渉は、すでにかなり具体的な段階に入っている模様だ。サブンクオールによれば、論点の一つはサラーのユニフォーム売り上げに対する取り分で、選手側は20～25％で十分とみられている。

なお、トラブゾンスポルはサラー獲得に際して移籍金を支払う必要はない。エジプト代表の同選手は、もともと2027年までとなっていたリヴァプールとの契約を1年早く解除しており、春にはアンフィールド・ロードからの早期退団が正式に発表されていた。そのため、サラーは7月1日からフリーとなっており、トラブゾンスポル以外にもいくつかの選択肢を持っている。

次はトラブゾンスポルか？ モハメド・サラーのベシクタシュ移籍は消滅

MLSのクラブやサウジアラビア勢も関心を示しているとされるが、直近で最も具体化していたのはトラブゾンスポルのリーグライバルであるベシクタシュだった。 7月中旬には、サラーのイスタンブールのクラブ入りが目前に迫っているとする報道も出回った。その後、ベシクタシュ会長セルダル・アダルもこれを認めたものの、同時に交渉で問題が生じているとも明かしていた。





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サラーの代理人が土壇場で手数料の要求額を引き上げたため、ベシクタシュはそれに応じる意思も余力もなかったという。数日前には、ベシクタシュのスポーツディレクターを務めるオンダー・オゼンが、サラーのボスポラス行きの可能性は当面なくなったと強調した。年俸1000万ユーロに加え、さらに200万ユーロのボーナスを含むとされるオファー自体はなお有効だという。ただし、これ以上条件を見直すことはなく、交渉再開の可能性があるとすれば、今度はサラー側がベシクタシュに歩み寄る必要があるとしている。

モハメド・サラーとともに、トラブゾンスポルは再び頂点を狙うのか？

ベシクタシュとの再交渉ではなく、ここにきてトラブゾンスポル移籍の可能性が浮上している。トルコ北東部の名門クラブは、2022年の直近の優勝から4年後に再びタイトル争いの中心に返り咲くことを夢見ている。直近ではガラタサライが4連覇を達成していた。

もちろん、サラーほどのクオリティーを持つ選手は、その目標達成に向けてトラブゾンスポルの助けになるはずだ。34歳のエジプト人は、リヴァプールでの9年を経て再び新たな挑戦を望んでおり、今もなおチームに多くをもたらせる。それはワールドカップでも証明されており、主将としてエジプトをベスト16に導き、そのラウンド16では後に準優勝するアルゼンチン相手に大番狂わせ寸前まで迫った。サラーは大会5試合の出場で1ゴール2アシストを記録した。