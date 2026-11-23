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バルセロナとレアル・マドリーが、最近の判定に異議を唱えたことで激しい批判を浴びている。

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今季はレアル・マドリーとバルセロナによる激しい抗議が相次いでいる 。その矛先はスペインの審判だ。

スペイン紙およびラジオ局『マルカ』のジャーナリストでスポーツアナリストのロベルト・ゴメス氏は、スペインサッカー界の2大巨頭による審判への絶え間ない抗議を批判した。

ロベルト・ゴメス氏はラジオ・マルカの番組『ラ・トリブ』でパブロ・ビラ氏と対談し、強烈な発言を行った。同氏はレアル・マドリーとバルセロナが判定について繰り返し不満を口にしていることに強い苛立ちを示し、自身の見方では両クラブに有利な判定が下されているにもかかわらず、そうした姿勢を取っていると批判。さらにアトレティコ・マドリーにも批判の矛先を向けた。

「レアル・マドリーは何に不満を言っているのか？ バルセロナは何に不満を言っているのか？ この審判問題全体には、アトレティコ・マドリーも含めておく。もうたくさんだ！」。ロベルト・ゴメス氏はこう切り出し、ビッグクラブの抗議に強い苛立ちをあらわにした。

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同氏は、各チームがなぜ審判にばかり注目し続けるのかと疑問を呈した。「彼らは一日中審判の話をしている。それでいて、驚くほどPKを与えられている」

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「レアル・マドリーは毎試合PKを得ている」

同氏はレアル・マドリーを厳しく批判し、判定に不満を言う理由が最も乏しいチームの一つだとした。

「現時点で不満を言う理由が最も乏しいのはレアル・マドリーだ。毎試合PKを得ているのに、どうしてレアル・マドリーが不満を言えるのか？」と強調した。

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パブロ・ビラ氏も最近のいくつかの判定に触れ、サンタンデールでの出来事や、レアル・マドリー対セルタ戦を振り返った。

同キャスターは物議を醸したバルセロナ対ビジャレアル戦の判定を分析し、「昨日、主審はバルセロナにCKを与えるという誤りを犯した（そこから先制点が生まれた）。だが、ビジャレアルのモレーロも退場にすべきだった」と語った。

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ロベルト・ゴメス氏は、両クラブの抗議は理解できないと主張した。

「ラシン・サンタンデールで起きたこと、そして昨日のバルセロナの件があった後で、レアル・マドリーが審判の話をし続けるなんて……正直に言って、もうたくさんだ！ 両クラブは自分たちの状況を立て直すべきだ」

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「審判は圧力に反応している」

もう一つの論点となったのは、審判が受けている圧力だ。パブロ・ビラ氏は、ビッグクラブの選手たちの抗議と、それによる審判への影響について述べたビジャレアルのコメサーニャの発言に同意した。

「コメサーニャの言っていることは正しい。審判はバルセロナとレアル・マドリーの選手たちの抗議によって、時にいくらかの圧力を感じている。しかも彼らの抗議は増える一方だ」

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これに関連して、ロベルト・ゴメス氏は、両チームの試合を裁く際に審判が影響を受けている可能性に言及した。「審判がこの2チーム（ここにもアトレティコ・マドリーを加えておく）の試合を裁くときに萎縮して気おされ、メディアの圧力にさらされているというのなら話は別だが」

最後に同氏は、スペインサッカー界の2大巨頭を改めて批判し、強烈な発言を締めくくった。「何より失望しているのは、バルセロナとレアル・マドリーが一日中、審判の問題ばかり話していることだ」