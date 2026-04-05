驚くほど精彩を欠いたフェイエノールトはFCヴォレンダム戦で貴重な勝ち点を逃し、NECに追い上げられる

フェイエノールトは日曜日の午後、エールディヴィジの2位争いにおいて貴重な勝ち点を逃した。精彩を欠いたプレーを見せたロッテルダム勢は、FCヴォレンダム戦で0-0の引き分けに終わった。これによりPSVが優勝を確定させ、NECとの差はわずか1ポイントに縮まった。

ロビン・ファン・ペルシー監督は、ヴォレンダム戦においてアニス・ハジ＝ムッサとアネル・アフメドホジッチを起用できなかった。そのため、クラス・スタディオンではタイス・クライフェルトとゴンサロ・ボルジェスが先発出場した。後者にとっては、今シーズンのエールディヴィジでわずか4試合目の出場となった。

試合開始の笛が鳴るとすぐに、このポルトガル人選手はPKを主張したが、主審のアラード・リンドハウトはこれを認めなかった。この判定は、ゼイストのビデオ審判（VAR）でも覆らなかった。

フェイエノールトはその後も精彩を欠いた試合運びを見せた。そのため、最初の決定的なチャンスはFCヴォレンダムに訪れ、アウレリオ・エーラーズがファーポストでサイドネットにシュートを放った。

前半終了までに枠内へのシュートが1本も記録されなかったことは、状況を如実に物語っていた。フェイエノールトのボルヘスはシュートを枠上に外し、ラヒーム・スターリングは上田綾瀬の巧みなパスを受けてシュートを放ったが、わずかに枠を外した。

フェイエノールトの日本人ストライカーは、後半半ばにペナルティエリア内で激痛を伴い倒れた。マウナ・アメヴォルがボールをミスし、上田に（軽く）接触したように見えたが、リンホウト主審は再びPKを認めなかった。

すでに審判への抗議でイエローカードを受けていたファン・ペルシーは、首を横に振りながらその様子を見守っていた。新加入の背番号14を擁する相手チームも先制のチャンスを掴んでいただけに、監督がこの試合内容に満足しているはずがない。

後半開始直後、ジョエル・イデホが最も決定的なチャンスを迎えたが、ティモン・ヴェレンロイターが素早く反応してゴールを守り、失点を防いだ。終盤、16歳のジヴァイノ・ジンハゲルがフェイエノールトデビューを果たしたこの時間帯、両チームとも試合終了間際に勝ち越しを決める絶好のチャンスを得た。

フェイエノールト側では、アイメン・スリティがファーサイドでフリーのヘディングチャンスを得たが、枠を外してしまった。FCヴォレンダム側では、途中出場のベンジャミン・パウエルスがウェレンロイターと一対一の局面を迎えたが、ドイツ人GKは足でこれを防いだ。

しかし、北ホラント州での試合でこれ以上の得点は生まれず、こうしてPSVはクラブ史上27回目となるオランダ王者に輝いた。一方、2位争いは依然として熾烈を極めており、フェイエノールトが54ポイント、NECが53ポイント、FCトゥウェンテが50ポイントとなっている。