驚き…FIFA、2026年ワールドカップでイラクとサウジアラビアの国旗を同等に扱うことを拒否

国際サッカー連盟（FIFA）は、2026年ワールドカップ（米・加・墨共催）初戦を控えるイラク代表に対し、サウジアラビア代表と同等の扱いを求める要請を却下し、同国を驚かせた。

イラク代表は水曜未明、ボストンのジレット・スタジアムで行われるグループ9第1節でノルウェーと対戦する。

試合の数時間前、イラクサッカー協会はキックオフ前の国歌斉唱で国旗を地面から持ち上げるようFIFAに要請したと、イラクのメディア関係者オマル・カタン氏が明かした。

イラク協会は、国旗に「アッラーフ・アクバル（神は偉大なり）」と記されていることを理由に挙げた。これは、ウルグアイ戦で国歌斉唱中にサウジアラビア国旗が持ち上げられた事例と同様で、同国旗には「アッラー以外に神はなく、ムハンマドはアッラーの使徒である」という標語が含まれていた。

この報道を受け、FIFAはイラクの要請を拒否。今後同じ事態は起こさないよう通達した。

FIFAは理由として、マイアミのハードロック・スタジアムで国旗を地面に置いた際、濡れたピッチが圧力で損傷したため、今後同様の行為は禁止すると説明した。

なお、今大会では国歌斉唱時に両国旗をピッチに掲げ、全選手が整列して歌うという新ルールが採用されている。