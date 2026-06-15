ポルトガル代表ベルナルド・シルバのレアル・マドリード移籍が波紋を呼んでいる。移籍市場に精通するジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏が成立を報じた。彼は当初アトレティコ・マドリードの有力候補とされていた。 バルセロナもフリック監督の下で戦力補強を目論み、フリーエージェントの彼を最優先ターゲットに据えていた。

スペイン紙『エル・コンフィデンシャル』は、この移籍が無料ではなく、巨額の契約金が支払われたと報じた。

純額約1,000万ユーロ、総額約2,000万ユーロのサインボーナスを受け取り、 代理人のホルヘ・メンデスにも同額が支払われた。年俸約1000万ユーロ（税引き後）で、契約が1年延長されれば総額は約6000万ユーロに達する。

税務上の理由から、公式発表は2025年7月以降になる見込みだ。2026年のスペイン滞在日数を183日以内に抑え、税率を45％から24％に抑えるのが目的だ。 合意は数週間前に成立していたが、発表が延期されたのはこの税制要因が決定打となった。

一方、バルセロナとアトレティコ・マドリードは手数料の高さと税務リスクを嫌い、獲得競争から撤退したという。 レアル・マドリードは、ディフェンダーのイブラヒマ・コナテ獲得時と同様に、「高コストなフリー移籍」と呼ばれる巨額ボーナス＋高額年俸の形態を採用した。

フロレンティーノ・ペレス会長とジョゼ・モウリーニョ監督の下、レアル・マドリードはビッグネームで戦力をさらに強化し、シルバに今後の柱としての活躍を期待している。