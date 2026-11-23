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バイエルン・ミュンヘンのマックス・エベールSDが、フランス人スターのマイケル・オリーズの去就をめぐる驚きの事実を明かした。同選手のレアル・マドリー移籍の噂が浮上していた昨シーズン中、クラブがレアル・マドリーから異例の電話を受けていたという。

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ドイツ紙『ビルト』によると、エベールは日曜日にラーティンゲンにあるバイエルン・ミュンヘンのファンクラブを訪れた際にこの出来事の詳細を明かした。レアル・マドリーはオリーズの件でバイエルンに2度電話をかけてきたが、いずれも獲得交渉を目的としたものではなかったという。

エベールによれば、スペインのクラブは同選手について一切接触がないことを確認したかっただけだという。「レアル・マドリーは2度電話をかけてきて、接触はまったくなかったし、今後もないと確認してきた」と語った。レアル・マドリーも公式声明を発表し、その立場を明らかにしている。

これらの電話は、去る7月にオリーズがバイエルン・ミュンヘンを離れてレアル・マドリーへの移籍を望んでいるとの報道が広まった後のことだった。

報道では、オリーズがワールドカップ参戦中、フランス代表のチームメイトに対し、スペインの首都で新たな挑戦をしたいと伝えたとされていた。

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さらに、キリアン・エンバペがオリーズにマドリードでの生活の魅力を語り、レアル・マドリーで担える役割を称賛したと伝えられたことで、噂は一層過熱した。

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エベールはこうした報道を否定しつつも、当時は同選手がバイエルンに残留するか完全には確信が持てなかったことを認めた。

またエベールは、ワールドカップ期間中にオリーズとの間であった微笑ましいエピソードも振り返った。同選手からメッセージを受け取り、開くのをためらったが、実際にはオリーズと現在ローマに所属するマヌ・コネが一緒に写った写真だったという。

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エベールは2021年冬、ボルシアMGのためにトゥールーズからコネを獲得していた。

バイエルン・ミュンヘンは、2024年夏の加入以来、優れたパフォーマンスを見せているオリーズの残留を強く望んでいる。

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このフランス人ウイングは公式戦123試合で54ゴール61アシストを記録しており、現行契約は2029年夏までとなっている。

クラブ首脳陣は契約延長を目指しているが、2025年秋に初期段階の接触はあったものの、代理人との正式な交渉はまだ始まっていない。

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ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOは適切な時期に話し合いを始めると明言し、ウリ・ヘーネスもシーズン中に選手と話し、契約更新に対する考えを確認すると述べている。

一方でバイエルンは、金曜夜に1-1で引き分けたケルン戦でオリーズが左足前部に打撲を負い、頭を悩ませている。

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検査で重傷は否定されたものの、土曜日には特製の医療用ブーツを履き、松葉杖をついた姿が見られた。現在はクラブ施設で毎日治療を受けている。

水曜日のチャンピオンズリーグ、リール戦へのオリーズの出場は難しいとみられる。イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ハリー・ケインら攻撃陣に加え、アルフォンソ・デイヴィスも欠場している状況だけに、チームにとっては痛手だ。