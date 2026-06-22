驚き…オーストリア戦でメッシが挙げた歴史的ゴールは、取り消されるべきだったのか？

月曜日の2026年W杯グループステージ第2戦オーストリア戦で、リオネル・メッシが2得点を挙げ、アルゼンチン代表を2-0の勝利に導いた。

メッシは2得点を挙げ、アルゼンチンをベスト32へ導いた。

この試合で先制点を挙げ、通算17ゴールでドイツのミロスラフ・クローゼ（16ゴール）を抜いてワールドカップ歴代最多得点者となった。その後も追加点を奪い、通算18ゴールに到達した。

しかし、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドの一人は、この先制ゴールが認められたことに怒り、エジプト人主審のアミン・オマールが無効にするべきだったと主張した。

元マンチェスター・ユナイテッドのスター、ピーター・シュマイケル氏は、そのゴールは認められるべきではなかったと述べ、ゴールに先立つ攻撃でアルゼンチンのアレクシス・マカリストがザヴィエル・シュラーガーに対して犯したファウルを審判のアミン・オマールが見逃したと強調した。

前半のハーフタイムに「フォックス・スポーツ」の番組で、62歳のシュマイケル氏は「このゴールは認められるべきではなかった。フリーキックになるべきだった」と語った。

さらに「ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が確認すべきだった。明白な誤審だ」と続けた。

シュマイケルは「だから少しがっかりしている」と怒りをにじませた。

英紙『ザ・サン』もシュマイケルの主張に賛同する声を伝えた。ある読者は「FIFAは腐敗している。なぜメッシのゴールにつながったオーストリア人選手の反則映像がないのか。VARの記録もない。これは詐欺だ」と語った。

別の声も。「FIFAはアルゼンチンに特別待遇なのか？ゴール前にオーストリア選手への重大なファウルがあった。前の試合でもメッシは退場レベルの行為をした。一体どうなっているんだ？」

別のユーザーは「つまり、メッシのゴール前にアルゼンチンが明らかなファウルを犯していたということか？」と疑問を投げかけた。

別のファンも「明らかに誤りだ。メッシのゴール前は本当に腹立たしい」と語った。