バルセロナのミッドフィールダー、マルク・カサドは自身の将来をめぐっていくつかの選択肢に直面している。欧州、サウジアラビア、トルコのクラブが彼の獲得に関心を強めているが、なかでもバイエル・レバークーゼンへの移籍が有力な選択肢の一つとして浮上している。とりわけ、彼にとって最初の指導者であるカルレス・マルティネスが同ドイツクラブの監督を務めていることが背景にある。

スペイン紙「スポルト」によると、カサドはイングランド、イタリア、ドイツのクラブからオファーや関心を寄せられているほか、サウジアラビアとトルコからのオファーも受けているが、後者の2つの行き先は、欧州の主要リーグでキャリアを続けたいと考える選手にとって優先度は高くない。

バルセロナの選手に関心を示すドイツのクラブのなかではライプツィヒが際立っており、一方でここ数時間のうちにレアル・ベティスも獲得レースに加わった。アンダルシアのクラブがこのミッドフィールダーの能力を高く評価していること、そしてカサド自身がスペインリーグにとどまる可能性を検討したいという意向があることが背景にある。

しかし、バイエル・レバークーゼンのオファーには他の選択肢に対して優位性を与えうる追加の要素がある。それは、カサドをよく知るカタルーニャ人指導者カルレス・マルティネスの存在だ。彼はバルセロナのアカデミー「ラ・マシア」でカサドのフットボールにおける歩みを最初に指導した監督だった。

マルティネスとカサドの関係は長年にわたるものだ。マルティネスはプロサッカーの世界へ移る前、ラ・マシアで4年間指導していた。

両者の関係はその後の年月を通じて続き、選手にとっては、幼少期から自身の能力と成長を知る監督のもとで再び働く機会を与えることになる。

マルティネスは今夏、フランスのトゥールーズでの経験を経てバイエル・レバークーゼンに加わり、2028年6月までの契約を同ドイツクラブと結び、ドイツリーグで新たなプロジェクトを始動させた。

レバークーゼンの中盤は、カサドの同クラブ移籍の可能性を左右しうる要素の一つだ。今夏までチームのキャプテンを務めていたロベルト・アンドリッヒの将来が不透明な状況にあり、マルティネスの就任後にキャプテンマークを失ったためである。

新監督はエドモンド・タプソバがキャプテンマークを担うことを明言し、一方でアンドリッヒの立場はより複雑になった。定期的な出場時間を得るのが難しくなる可能性があると伝えられたためだが、選手自身はチーム内で自らの重要性を感じている限り移籍を望まないと明言している。

もしアンドリッヒが去る場合、カサドはレバークーゼンの中盤で彼の穴を埋める最有力候補の一人となりうる。これにより、マルティネスとの旧知の関係という個人的な要素に加え、この移籍にスポーツ面での意味合いも生まれることになる。

ベティスもカサドにとって選択肢の一つであり続けるが、レバークーゼンへの移籍は現在の彼の優先事項により合致しているように見える。ドイツリーグでの競争、クラブのスポーツプロジェクト、そしてラ・マシアでの彼の出発点を見届けた監督との再びの仕事という要素を兼ね備えているためだ。