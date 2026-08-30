必須となるメディカルチェックは、早ければあす月曜日にも実施される見通しだ。 Mundo Deportivoによれば、29歳のブラジル人にはカタルーニャ勢から1年延長オプション付きの2年契約が提示されているという。移籍市場ジャーナリストのロマーノによると、クラブはアーセナルに対し、約1000万ユーロの基本移籍金に加え、成果連動型のボーナスを支払う。

これにより、ブラウグラナのスポーツ部門首脳陣は、ロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスの退団によって生じていた空白を埋めることになる。高い技術を備えた右利きのこの選手は、再編成されたカタルーニャ勢の攻撃陣に加わる。今夏の移籍期間において攻撃陣は、レヴァンドフスキ（シカゴ・ファイアー）、トーレス（PSG）、マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・ユナイテッド）の退団を受け、アンソニー・ゴードンとカリム・アデイェミの加入によって、すでに大きく様変わりしていた。

ジェズスは今や、本命候補であるフリアン・アルバレスに対する代替案、あるいは補完戦力としてチームに加わることになる。26歳のアルゼンチン人をめぐる交渉は依然として難航しており、アトレティコ・マドリーはここまで、最高のストライカーを直接のライバルに手放す意思をまったく示していない。

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ガブリエウ・ジェズスとアーセナルの契約は、あとどれくらい残っていたのか？

スペイン勢の動きは、双方にとって好都合なタイミングで持ち上がった。グナーズではここ数カ月、ジェズスの影響力は徐々に低下していた。さらにロンドンでの契約が来年で満了となるため、プレミアリーグのクラブは、移籍期間終盤での交渉に前向きな姿勢を見せていた。フリーでの退団を避けるためだ。

この取引における最大のリスク要因とみなされているのが、アタッカーのフィジカルコンディションだ。本来は非常にプレー意欲にあふれるブラジル人だが、アーセナルで過ごしたここ数シーズンは度重なる負傷離脱によって何度も後退を余儀なくされてきた。バルセロナでは、このベテランがかつての安定感を取り戻し、即座に攻撃陣の競争を激化させることが期待されている。