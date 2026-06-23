驚きの移籍金で、レアル・マドリードが欧州強豪から「スウェーデンの宝石」を獲得。

レアル・マドリードは、ハッケン所属のスウェーデン人FWフェリシア・シュローダー（19歳）争奪戦を制した。オファー額を150万ユーロに引き上げ、チェルシーの140万ユーロを上回り、女子サッカー史上最高額で獲得した。

スペイン紙「アス」は移籍がほぼ完了と伝え、公式発表を待つばかりだ。スウェーデンの情報筋も合意を確認しており、レアル・マドリードは今夏同選手に注目していた欧州強豪を抑えた。

並外れた才能

2007年ビョルコ生まれのシュローダーは、世界屈指の才能とされ、年齢を超えた実績で最高レベルでの競争力を示している。

2023年にハッケンのリザーブチームに加入し、16歳にしてスウェーデン・スーパーリーグデビュー。初戦で得点を挙げ、リーグ史上最年少記録を樹立した。

その後も急成長を続け、2023年には15試合で3得点1アシストを記録。

2023年は15試合で3得点1アシスト、 2024年は24試合で12得点1アシスト、2025年はリーグ26試合30得点とカップ戦15試合18得点をマーク。

欧州では23試合に出場し、チャンピオンズリーグ14試合3得点、ヨーロッパリーグ6試合8得点でタイトルとゴールデンブーツを獲得した。19歳未満でのこの実績は特筆に値する。

国際舞台でも活躍が期待される。

スウェーデン代表では全年代別代表に招集され、U-17で7試合2得点、U-19で6試合6得点。A代表でも11試合2アシストを記録している。

カイセドとの強力な攻撃コンビネーションも注目されている。

高い得点感覚とペナルティエリア内での卓越した動きが特徴で、 今後数年間、コロンビア代表リンダ・カイセドとの強力な攻撃陣を形成すると期待され、この移籍はレアル・マドリード女子部門史上最も注目すべき取引の一つとなるだろう。