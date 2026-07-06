驚きの移籍金で、バルセロナが「新たなペドリ」の獲得を正式発表。

バルセロナは月曜日、テネリフェ下部出身の左ウイング、ジョニー・エルナンデス・ジョーンズを獲得したと発表した。同選手はバルサのユニフォームを着ることになり、カナリア諸島の才能を再び獲得した形だ。

スペイン紙マルカによると、テネリフェ筆頭株主ライコ・ガルシア氏とバルセロナ会長フアン・ラポルタ氏の良好な関係が交渉を急展開させ、移籍決定の要因となった。

地元紙『コペ・テネリフェ』によると、バルサは固定額50万ユーロを支払い、テネリフェは将来売却時の25％権利を保持する。

同紙によると、契約にはパフォーマンス連動ボーナスが含まれており、選手が良い結果を残せば移籍金がさらに増える可能性があるという。

両クラブ首脳陣の良好な関係から、今夏も双方向の交渉が進むとみられる。 特にエスパニョールが2部に降格したため、アルヴァロ・セルベラ監督のプロジェクトを支える信頼できる選手を探しており、ラ・マシアの若手が経験を積むためにヘリオドロ・ロドリゲス・ロペス・スタジアムへレンタルされる可能性もある。

この流れは、カナリア諸島出身選手を成功へ導いた歴史的方程式を再び呼び起こす。ペドロ・ロドリゲス・レデスマはペップ・グアルディオラの6冠チームの一員であり、同諸島出身のペドリ・ゴンサレスも近年バルサの中盤をけん引している。

今季17歳の彼は急成長を遂げ、ユースからわずか2か月でテネリフェBに昇格。4月には1部昇格をかけた決勝でトップチームに先発した。

エルナンデスは中央から右へ切り込む左ウイングで、バルセロナの哲学にぴったり合う。DFをかわすテクニック、判断力、年齢を感じさせないシュート精度を備え、クラブの未来を明るくする。