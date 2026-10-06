驚きの移籍先！カルバハルが新天地を選択

レアル・マdrид（レアル・マドリード）の元キャプテン、ダニ・カルバハルが、今後数日のうちにヘタフェへ移籍する見込みが強まっている。白い巨団を去ってフリーの選手となっていた同選手の加入は、新シーズンに向けてマドリードのクラブにとって大きな戦力補強となる可能性がある。

スペイン紙『アス』によると、ヘタフェはしばらく前から陣容強化のためにフリーの選手を探しており、そこでカルバハルとの契約という好機が浮上した。クラブ首脳陣は同選手に大きな関心を寄せており、選手本人もこの挑戦に前向きな姿勢を見せているという。

ヘタフェのオファーがカルバハルを引きつけているのにはいくつかの理由がある。最も大きいのはクラブが自宅から近く、日々の生活リズムを大きく変えることなくマドリードでの暮らしを続けられる点だ。加えて、クラブのスポーツプロジェクトに魅力を感じていること、そしてホセ・ボルダラス監督の指揮下でプレーしたいという思いもある。

ボルダラスは交渉において直接的な役割を果たしており、カルバハルと個人的に連絡を取り、チーム内で担える役割を説明して、ヘタフェへの移籍に同意するよう説得を試みた。

このスペイン人サイドバックは、この働きかけを高く評価しており、それが最終的な決断を左右する要因となる可能性がある。

両者間の協議は前向きに進んでおり、今後の期間に合意に至る可能性について楽観的な見方が広がっている。ただし、この移籍にはヘタフェに課されたサラリーキャップに関する財政的な障害が依然として残っている。

クラブはカルバハルを登録するために必要な財政的な余地を確保すべく、スペインリーグ機構と適切な形で合意に達する必要があり、首脳陣は現在、この問題を乗り越えるためにいくつかの解決策に取り組んでいる。

ヘタフェが財政面の障害を乗り越えることに成功すれば、カルバハルは今後数日のうちにチームの新戦力となる可能性がある。ボルダラスによる最初の一手が、これまでのところ前向きな成果をもたらしている。