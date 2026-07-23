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Christian Guinin

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驚きの移籍の可能性？PSGのスター、ウスマン・デンベレをめぐる激しい噂

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今夏、ウスマン・デンベレはPSGからサウジアラビアへ移籍するのだろうか？現地クラブが本腰を入れている。

移籍専門家のサシャ・タヴォリエリ氏によると、アル・ヒラルは今夏、「衝撃的な移籍」を実現すべく29歳のフランス人選手に照準を定めている。

同クラブはデムベレの意向を確認するため接触しており、本人が移籍に前向きであればPSGと交渉に入る見込みだ。

デンベレのPSGとの契約は2028年6月末までで、クラブは延長交渉を続けているが合意には至っていない。今夏は移籍金が発生するため、PSGは高額を求める見込みだ。

アル・ヒラルはすでにウェストハムのFWクリセンシオ・サマーヴィルの獲得目前と報じられており、さらにビッグネームの補強も狙う。

さらに同クラブは、もう1人のトップスター獲得も狙う。デンベレの移籍が実現しなければ、代替案を探す見込みだ。2025年の世界最優秀選手に選ばれたデンベレが、絶頂期に欧州を離れる可能性は低い。

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France Dembele HIC 2-1Getty Images

デンベレはPSGの主力だ。

昨季もPSGで不可欠な主力だった。2度目の制覇を果たしたCLで13試合8ゴール2アシスト、リーグ・アンでも22試合10ゴール7アシストを記録した。

米国、カナダ、メキシコ開催のW杯ではフランス代表として全8試合に出場し、6ゴール（ノルウェー戦でのハットトリックを含む）と2アシストを記録した。

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