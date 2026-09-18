Skyの番組「Meine Geschichte」で、DFB（ドイツサッカー連盟）の副会長は、ドイツ代表の監督にトーマス・トゥヘルを据えることを考えたことがあるかという司会のリッカルド・バジーレの質問に対し、肯定した。

「夏の時点では違った。（…）。でも、そのアイデア自体はあった」とヴァツケは語り、こう強調した。「カタールでは本当に無残な形で敗退した。で、そのあとどうなる？ そうなると、夜に1晩か2晩くらい、これから何があり得るのか考えたりはするよね？」。では、なぜ現イングランド代表監督をハンジ・フリックの後任として推さなかったのか。現在67歳のヴァツケは2022年1月からDFBで活動しているが、ドイツがカタールで2大会連続となるワールドカップのグループステージ敗退を喫した当時は、その意思決定に関与していなかった。

「当時はまだオリヴァー・ビアホフがいて、今はルディ・フェラーだ。誰が代表監督になるかは、私の決定じゃない」とヴァツケは述べ、こう続けた。「ただ、基本的なスタンスとしては、ハンジ・フリックで続けるというものだった。しかもハンジは非常に優れた監督だし、今まさにバルセロナで何をやっているかを見れば分かる」。ただヴァツケには、ああした「失敗のあとでは難しくなるだろう」という“感覚”があったという。「結果的に私はおそらく正しかった。その後の試合も惨憺たるものだったからね！」

なぜトーマス・トゥヘルとハンス＝ヨアヒム・ヴァツケは対立したのか？

それでも、ヴァツケがトゥヘルについてそうした考えを持っていたことは驚きだ。ボルシア・ドルトムントの長年のトップと元BVB指揮官の関係は、長らく壊れていると見なされていた。対立の背景にあるのは、2017年4月にASモナコとのチャンピオンズリーグ準々決勝へ向かう途中、ブンデスリーガのクラブのチームバスが襲撃を受けた事件だ。当時まだ在任中だったトゥヘルは、その後、ヴァツケがそれでもチームは試合をしなければならないと決めたかのように描写した。一方で、何人かの選手は自らの判断でプレーすることを決めたとされている。

UEFAは当時、その試合を翌日の18時45分に設定した。試合を行わなければ、自動的に敗戦扱いになっていた可能性が高い。一方で、当時の主将マルセル・シュメルツァーやヌリ・シャヒンら一部の選手も後になって、襲撃後はサッカーのことなど考えられなかったと明かしている。BVBは2-3で敗れ、セカンドレグでも1-3で敗れて大会から姿を消した。

トゥヘルの説明は、彼にとって個人的に「人間的に最大の失望」だったのかという問いに対し、ヴァツケはこう答えた。「少なくとも大きかった。そうだ！ そうだ！」。世間に対して真実ではないイメージで描かれたことを、どれだけ引きずったのかという質問には、こう返している。「これは本当に大きな問題なんだ。なぜなら、内部の出来事を内部にとどめておけず、すべてが外に出ていき、そのうえ歪められるわけだから。だけど私は気づいた。私が何を言おうと、あるいは他の誰が何を言おうと関係なかった。ただ、そうであってほしいと望む一定の層がいたんだ。魂のないサッカー官僚が選手たちに何をすべきか命じる、という構図が都合よく当てはまった。それが単純にイメージにぴったりとはまったんだ」

IMAGO

ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケとトーマス・トゥヘルは和解したのか？

ヴァツケは一方で、トゥヘルを許すことに葛藤はなかったと強調した。「許すとか許さないとか、そういう話でもない。私は今でもトゥヘルを非常に優れた監督だと思っている」と語り、さらにこう付け加えた。「あの時、私たちの間に大きな対立があったのは確かだ。でも、いずれ物事は前に進む。そして今、顔を合わせれば、私たちは普通に話しているし、会話もする。イングランドの人たちにトゥヘルをどう思うかと聞かれた時、私はこう言っただけだ。安心してやればいい、と。最高の監督の一人を得ることになる。トーマス・トゥヘルは、あの時、最大級のプレッシャーの中にいたんだ」

そのプレッシャーはトゥヘルが「自らに課したもの」だったと、ヴァツケは説明した。「そして、さっきも言ったように、最終的には、あとから振り返っても私はそこに敬意を持っている。なぜなら、あの瞬間にバスの中に座っていたとしたら、物事の感じ方がまた違っていたかどうかは分からないからだ。それは単純に尊重しなければならない」

BVBは2017年、カップ戦優勝によってシーズンをひとまず円満に締めくくったものの、その後トゥヘルとの別れが訪れた。PSG、チェルシー、バイエルン・ミュンヘンを経て、53歳の同監督は2025年にイングランド代表を率いることになった。 一方のヴァツケは、2026年ワールドカップ後にユリアン・ナーゲルスマンの後任としてユルゲン・クロップを据える動きにおいて決定的な役割を果たした。



