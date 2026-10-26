驚きの決定：バルセロナ対アトレティコ・マドリードの試合が2か月前倒しに

2027年のスペイン・スーパーカップがイスタンブールで開催されることにより、リーガ・エスパニョーラの日程に新たな変更が生じている。来る2月にスペインの強豪4クラブが集結するこの大会との日程重複を避けるため、バルセロナ対アトレティコ・マドリード、レアル・ソシエダ対レアル・マドリードの2試合を前倒しすることが決定した。

スペインのラジオ局「カデナ・コペ」によると、リーガ機構は第23節に含まれるこの2試合の日程を変更することを決めた。当初は2月7日の週末に行われる予定だったが、この2試合は12月の第1週、具体的には同月2日から4日の間に行われることになる。

バルセロナとレアル・マドリードの試合を前倒し

今回の変更は、バルセロナ、アトレティコ・マドリード、レアル・ソシエダ、レアル・マドリードがスペイン・スーパーカップに出場するためであり、大会開幕前に国内での試合日程を組み直す必要が生じている。

予定では、バルセロナとアトレティコ・マドリードが第1準決勝で2027年2月2日に対戦し、レアル・ソシエダはレアル・マドリードと第2準決勝で2月3日に対戦する。そして決勝は2月6日に行われる。

スペイン・スーパーカップはなぜイスタンブールに移ったのか？

スペイン・スーパーカップの次回大会はイスタンブールで開催される。これまでの大会を開催してきたサウジアラビアでの開催が、同国によるアジアカップ開催と日程が重なったために不可能となったためだ。

リーガの2試合の前倒しは、12月2日に予定されているコパ・デル・レイ2回戦と重なるが、スーパーカップに出場する4クラブはコパでの戦いをベスト16から始めるため、これらのクラブには影響しない。







