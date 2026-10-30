イングランド選抜の18人のメンバーは来週末、ケンブリッジシャーに集まる。ベリンガム・シニアはそこで、スリー・ライオンズの一員としてデビューを果たす可能性がある。イングランド各地のアマチュアのピッチで数え切れないほどのシーズンを過ごしてきたアタッカーにとって、ついに代表の舞台にたどり着く節目となる。

ベリンガムは、ノンリーグで波乱に富んだキャリアを歩んできた。17年間で22の異なるクラブのユニフォームを着用し、2019年に現役を引退した。

1990年代末にはチェルトナム・タウンやニューポート・カウンティなどで足跡を残した。ただ、キャリアで特に充実した時期を過ごしたのは、2008年から2009年にかけてのリーミントンと、2014年のブロムズグローブ・スポーティングだった。それぞれのクラブで特に多くの試合に出場している。正式に引退した後もサッカーを続け、ベテラン大会で体を動かしていた。

昨年3月に50歳を迎えたことで、上の年齢カテゴリーへの出場資格を得て、協会による招集が可能になった。イングランドのベテラン協会は公式声明で試合の詳細を発表し、次のように記した。「イングランドのベテラン選抜は、11月1日（日）にケンブリッジシャーで行われるアイルランド共和国との国際試合2試合に向けたメンバーを発表した。50歳以上の試合は14時15分、60歳以上の試合は16時15分に、ケンブリッジシャーのエリート・フットボール・コンプレックスで行われる」

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ジュード・ベリンガムはイングランド代表で何試合に出場した？

これでベリンガム・シニアも、息子たちに続いてイングランド代表の一員となる。23歳のジュードは、A代表でここまで60試合に出場し、14得点15アシストを記録している。夏のワールドカップだけで7得点を挙げ、バロンドールを受賞したばかりのハリー・ケインとともに攻撃陣をけん引した。

一方、弟のジョーブはイングランドU-21代表の中心選手の一人だ。12試合で1得点4アシストを記録し、直近11試合ではヤング・ライオンズのキャプテンマークを巻いた。