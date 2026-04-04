驚きの展開…審判の専門家：「アル・ヒラルはタアウーン戦で不正なゴールを決めた」

ある審判専門家が、ロシェン・リーグのタアウーン戦においてアル・ヒラルが不正なゴールを決めたと断言し、大きな衝撃を与えた。

アル・ヒラルとタウーンは、土曜日にキングダム・アリーナで行われたロシェン・リーグ第27節の対戦で、2-2の引き分けに終わった。

アル・ヒラルの先制点は43分に生まれた。コートジボワール人FWモハメド・カデル・ミティが左サイドから切り込み、タウーンのゴールへ強烈なシュートを放ち、GKマイソンがこれを防げなかった。

「タマニア」チャンネルの審判専門家ハリル・ジャラール氏は、このゴールは有効ではないと断言した。その理由は、プレー開始時にアル・ヒラル側に反則があったためである。

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ジャラール氏は、ヒラルのディフェンダーであるセネガル人選手カリドゥ・クリバリが、試合開始直後にタウオンのモハメド・アル・クワイキビに対して激しいタックルを行い、そのプレーが最初のゴールにつながったと説明した。

この審判専門家はVAR審判団を批判し、彼らが主審に警告し、ゴールを無効にするよう呼びかけるべきだったと強調したが、実際にはそうはならなかった。

この引き分けにより、ヒラルはサウジ・リーグの順位表で勝ち点65を獲得し、首位アル・ナスルに5ポイント差、3位のアール・アハリには得失点差で上回る2位につけた。