ハビエル・テバスとレアル・マドリーの間で続く対立は、スポーツ最高評議会の決定により、ラ・リーガ会長の解任という結末を迎える可能性がある。

「ラ・セクスタ」が報じ、「スポルト」紙が確認したところによれば、スポーツ最高評議会は、レアル・マドリーの声明をナチスの発言になぞらえたテバスに対し、独自に措置を講じることを検討している。

レアル・マドリーはこれまでラ・リーガ会長に対し痛烈な批判を向けており、複数の声明で辞任を求めていた。

一方、テバスはソーシャルメディアのアカウントを通じて直接反論し、自身の立場を堅持したうえで、自らのたとえは「メディア学部で教えられている手法」に基づくものだと正当化した。

同紙によると、この件は現在スポーツ最高評議会の法務部門に委ねられており、この手続きを進めるためには、スポーツ行政裁判所への正式な申し立てが必要となる。同裁判所はその後、ラ・リーガ会長としてのハビエル・テバスの将来について最終決定を下すことになる。

昨日の日曜日、セビージャ戦において、サンティアゴ・ベルナベウはラ・リーガとバルセロナに対する抗議の波に見舞われた。

サポーターたちは「テバス、去れ」「ラポルタ、押し続けろ」「連盟に汚職あり」「ネグレイラは今なお糸を引いている」といったスローガンを叫んだ。

これらの叫びは、最も熱狂的なサポーター向けのスタンドに掲げられた大きな横断幕と重なった。そこには「これはサッカーではない。これはテバスとネグレイラだ」と書かれていた。

なお、このサポーター席は、レアル・マドリー会長フロレンティーノ・ペレスの専用ボックスに最も近い位置にある。

ハビエル・テバスを難しい立場に追い込みかねない先例が存在する。それがルイス・ルビアレスの件だ。スペインサッカー連盟の前会長は、女子ワールドカップ決勝で選手のジェニファー・エルモソに同意なくキスをしたこと、さらにスタジアムのVIP席にいた際にみだらな仕草を行ったことを背景に、2023年に職を解かれた。

この件は最終的に、スポーツ行政裁判所によるルビアレスへの3年間の職務停止処分で決着した。そしてこれこそ、スポーツ最高評議会がスポーツ行政裁判所への申し立てを決定した場合に、ハビエル・テバスが直面する可能性のある処分である。











