驚きの展開。スペインはアルゼンチン戦を避けるため、稀なルールを使うのか？

2026年ワールドカップグループステージ第3節終了時、グループ8の首位はスペインとカーボベルデのフェアプレーポイントで決まる可能性がある。

スペインは土曜未明にウルグアイと、カボベルデは同時刻にサウジアラビアと最終戦を戦う。グループ最終順位は注目だ。

2節終了時点でスペインは4ポイントで首位、ウルグアイとカボベルデが2ポイントで2、3位、サウジアラビアが1ポイントで最下位。

スペインは勝てばグループ1位で32強進出を決める。引き分けでも1位の可能性が高いが、FIFAがフェアプレー基準を適用する場合がある。

スペインがウルグアイと2－2で引き分け、カーボベルデがサウジアラビアに4－0で勝った場合、両チームは勝ち点4で並ぶ。

この場合、両チームは直接対決が0-0で、得失点も6・2で並ぶため、基本基準では決まらない。

それでも並んだ場合は、FIFAの8つの順位決定基準が適用される。

この場合、大会期間中に各チームが受けたイエローカードとレッドカードの枚数で決まる「フェアプレー基準」が適用される。

現時点ではスペインが有利で、ペドリの1枚に対しカーボベルデは3枚（ロビシュ・カブラル2枚、デニー・ボルヘス1枚）だ。

FIFA規定では、イエロー1枚＝1ポイント、警告2回による退場＝3ポイント、即退場＝4ポイント、イエロー後に即レッド＝5ポイントが差し引かれる。

つまり、最終節で両チームが完全に並んだ場合、規律がグループ首位を決める可能性がある。

グループHの1位はラウンド32でグループIの2位（アルジェリアまたはオーストリア）と、2位はグループIの1位アルゼンチンと対戦する。