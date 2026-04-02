驚きの展開…グアルディオラがイタリア代表監督の候補3名に名を連ねる

今夏のワールドカップ予選でイタリア代表を率いて予選突破に失敗したジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の辞任の可能性が浮上し、後任候補をめぐる憶測が飛び交っている。

イタリアサッカー連盟のガブリエレ・グラヴェーナ会長は木曜日に緊急会議を開き、ワールドカップ予選敗退を受けて辞任を申し出た。

グラヴェーナの退任に伴い、ガットゥーゾが現在の職に留まる可能性は極めて低くなり、新監督探しへの道が開かれた。

新監督は今夏から指揮を執り、長期間にわたるアズーリ（イタリア代表）のプロジェクトを開始することになるだろう。アズーリは、長年にわたるワールドカップ欠場を経て、ゼロからの再出発を迫られている。

こうした状況を受け、イタリア国内ではガットゥーゾの後任候補を巡る憶測が飛び交っている。アズーリの指揮官としての彼の残された時間は、もはや限られているようだ。

このポストには、ロベルト・マンチーニとアントニオ・コンテという2人のイタリア人監督の名前が強く浮上しているが、最大のサプライズは別の監督の就任かもしれない。

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、3人目の候補であり、おそらく最も注目を集めるのは、マンチェスター・シティでの将来が不透明なペップ・グアルディオラだ。

イタリア代表のベンチに外国人監督が座ることは珍しいことだが、その可能性はゼロではない。

（関連記事）… レアル・マドリード、マヨルカ戦を控えた練習にフィネシウスとバルベルデが欠席