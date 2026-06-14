オーストラリアはグループ4のトルコ戦を2-0で制し、第1節最大の番狂わせで2026年W杯を最高のスタートを切った。

オーストラリアは勝ち点3を手にし、決勝トーナメント進出を射程に捉えた。一方、久々のW杯に戻ったトルコは黒星スタートとなった。

この結果、オーストラリアは得失点差で米国に次ぐ2位、トルコは勝ち点0で3位となった。

前半はトルコがボールを支配したが、決定機を掴んだのはオーストラリアだった。

アルダ・ギュルラーはキャプテンのオルコン・コックジュとの連携で早々にゴールを脅かしたが、GKパトリック・ピッチの好守などに阻まれ、決定機を生かせなかった。

しかし29分、オーストラリアが先制。ポール・オコン＝イングステラーのロングボールにニエストリ・イランコンダが抜け出し、グラウンダーでネットを揺らした。この得点は同国最年少記録となった。



後半開始時、モンテッラ監督はウイングのイェルズを投入。トルコは攻勢を強めたが、GKビーチが好守を連発した。

75分にはコナー・メトカルフがPA外から右隅に豪快なシュートを決め、2点目。

GKピッチは試合を通じて8セーブを記録し、クレム・アクトルクオグルの決定機も止めた。

この結果、オーストラリアは次戦のアメリカ戦へ勢いづく一方、トルコは第2戦のパラグアイ戦で早期の巻き返しが求められる。



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