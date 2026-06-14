オーストラリアはグループ4の第1節でトルコを2-0で下し、2026年W杯を最高のスタート切った。

オーストラリアは大会初勝利で勝ち点3を手にし、早くも決勝トーナメント進出争いに名乗りを上げた。一方、久々のW杯復帰を果たしたトルコは、痛烈な一撃を食らった。

この結果、オーストラリアは得失点差で米国に次ぐ2位、トルコは勝ち点0で3位となった。

前半はトルコがボールを支配したが、決定機を創ったのはオーストラリアだった。

アルダ・ギュルルはキャプテンオルコン・コックジュとの連携で早々にゴールを脅かしたが、GKパトリック・ピッチの好守などに阻まれ、決定機を生かせなかった。

しかし29分、オーストラリアが先制。オコン＝イングステラーのロングボールにイランコンダが抜け出し、グラウンダーでネットを揺らした。この得点は同国最年少記録となった。



後半開始早々、モンテッラ監督はウイングのイェルズを投入。トルコは攻勢を強めたが、GKビーチが好セーブを連発し得点を許さない。

75分にはコナー・ミトカルフがPA外から右隅に強烈なシュートを決め、オーストラリアが2点目を奪った。

GKピッチは8セーブでチームを救い、トルコの反撃を許さなかった。

この結果、オーストラリアは次戦のアメリカ戦へ勢いづく一方、トルコは第2戦のパラグアイ戦で早期の巻き返しが求められる。



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