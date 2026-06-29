驚きの展開…アル・マスハルの辞任は未確定！

サウジアラビアサッカー連盟のヤセル・アル・マスハル会長の辞任表明は、ここ数時間で大きな議論を呼んでいる。しかし、同氏が「X」の公式アカウントで発表した辞任は法的に不十分で、現時点での立場は不明だ。

アル・マスハル氏は、サウジアラビア代表が2026年W杯グループステージ敗退から数日後の月曜朝に辞任を表明。ファンは抜本改革を求め、広く怒りの声を上げていた。

法律専門家：手続きは完了していない

サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』によると、スポーツ法専門の弁護士ハリード・アブ・ラシード氏とリヤド・アル・ザハラニ氏は、「X」での発表は法的手続きではなく、世論への意思表明に過ぎないと指摘した。

辞任が有効になり、法的手続きが完了するには、会長が連盟の所管部署に書面で正式な辞表を提出する必要があると説明した。

また、アブ・ラシッド氏は、個人アカウントでの発表だけでは権限が即座に失われるわけではなく、大陸・国際連盟の会員資格もその人物の役職次第で維持されると説明した。

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また、定款では辞任が有効になり手続きが完了した時点で副会長が業務を管理し、会長不在時には会長権限を行使すると説明した。

一方、リヤド・アル・ザハラニ氏は、アル・マスハル氏が辞任声明で「失敗の全責任を負う」と述べた点について、これはサポーターに対する道義的・管理上の謝罪であり、現行規則下では法的影響や個人的責任は生じないと説明した。

また、アル・マスハル氏のAFC・FIFA会員資格については、会長職に紐づいている場合はその職が失効すると同時に資格も失われるが、 一方、個人資格で選ばれた場合は任期満了まで継続する。