レアル・マドリードの経営陣は、ジネディーヌ・ジダンの成功体験を受け、チームの指揮にフランス流の指導者を迎えることを検討している。ジダンは、スペインの同クラブで最後に指揮を執ったフランス人監督だった。

指導者としてのキャリアでジズーが率いたのはレアル・マドリードのみで、2度にわたって指揮を執り、そのたびに大きな成功を収めた。とりわけ、2016年、2017年、2018年のUEFAチャンピオンズリーグ3連覇を挙げれば十分だろう。

フランスの「RMC Sport」は本日金曜日、フランス代表監督のディディエ・デシャンが、来季に向けて新監督を探しているレアル・マドリードの候補に浮上したと報じた。現指揮官のスペイン人アルバロ・アルベロアは結果が安定していない。

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デシャンは以前、来夏に予定されるワールドカップ終了後にフランス代表監督を退任すると発表していた。14年間に及ぶ任期を終える形で、後任はジダンになるとの見方が大勢を占めている。

2025年1月に退任を表明して以降、ワールドカップ優勝2度（1998年は選手として、2018年は監督として）のデシャンは、今後も指導者としての仕事を続けると強調している。

フランス人指揮官は「長く素晴らしい期間を終えるが、もちろん引退へ向かっているわけではない。引退すると言う人もいるが、違う。私はただ一つの章を終えるだけで、その後には違った、美しい章がある」と語った。

次の進路についても明確で、代表チームよりクラブチームの指揮を好む傾向があるとし、「不可能とは言わないが、別の代表チームの監督をしている自分は想像できない。フランス代表や国歌が私にとって持つ意味を考えると、別の国歌を聞きながらベンチに座っている自分は想像できない」と述べた。