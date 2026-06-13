2026年ワールドカップのアメリカ対パラグアイ戦で、VARの介入により主審の判定が覆された。この判定は、現行のプロトコルに違反するとの専門家の指摘もあり、大きな議論を呼んだ。

オランダ人主審ダニー・マッケリーは、ミゲル・アルミロンへのタックルでアメリカ代表DFティム・ライアムにイエローカードを提示した。

プレー再開後、スペイン人VARカルロス・デル・セロ・グランデから「選手誤認」の疑いで映像確認を指示された。

しかし映像確認の結果、ファウルの判定自体が取り消され、アメリカ代表にフリーキックが与えられた。さらに、パラグアイ選手にはシミュレーションの警告が出された。

この判定変更は多くの観戦者や審判専門家に驚きをもたらした。彼らは「選手識別ミス」の確認は、反則の性質や方向性をVARが修正する権限を与えないと解釈していた。

元国際審判員のエトゥラルディ・ゴンサレス氏は「選手特定の見直しは罰則対象の選手を確定するためだけに行うべきで、判定そのものを覆す理由にはならない」と批判した。

ゴンサレス氏はスペイン紙「アス」に「身元確認は選手を特定するためだけで、判定変更の権限はない。どこでそんな解釈が生まれたのか」と語った。

さらに「もはや審判など必要ないということのようだ。彼らが主張する『身元誤認時の警告は試合を中断して確認できる』という解釈は、規則の拡大解釈だ」と付け加えた。

ゴンサレス氏はこれを「ワールドカップの過ちの一つ」と結論づけた。

この出来事は、2026年大会で主催者が判定の正確性と一貫性を高めようとしている最中、主要大会でのVAR介入の限界を再び問う議論を呼んでいる。